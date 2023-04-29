Сегодня, 30 апреля, сенатский комитет по финансам и бюджету провел выездное заседание в Костанае. Вопрос о строительстве жилья на селе, которым предлагают заниматься там всем хозяйствующим субъектам, обсуждали активно и эмоционально.

Наличие хорошего жилья, по мнению руководства страны, способно удержать в сельских округах население, привлечь кадры. Глава государства дал поручение поощрять такие инвестиции со стороны местных предпринимателей, возмещая им частично затраты на строительство. По выражению кого-то из выступавших на сегодняшнем заседании, «вопрос муссируется с 2021 года». Дело все-таки дошло до обсуждения проекта правил субсидирования работодателям таких затрат. И с несколькими моментами в них костанайцы категорически не согласны. Например, с тем, что подразумевается строить для работников жилье с правом выкупа.

По истечении 5 лет, прописанных в трудовом договоре, человек купит построенный для него дом, продаст его и уволится. Работодатель останется и без кадров, и без жилья. Каждые пять лет будет строить новое? – задал вопрос депутат маслихата Костанайской области Махаббат ЖУТАЕВ, - мы предлагаем вариант: работодатель предоставляет жилье в аренду на срок не менее 25 лет либо до расторжения трудового договора.

Основной же спорный вопрос касается отправной точки субсидирования. Министерство индустрии и инфраструктурного развития как разработчик правил предлагает субсидировать 50% затрат при стоимости жилья до 100 000 тенге за квадратный метр.

- Рыночная стоимость уже достигает 300 000 тенге, это связано с удорожанием материалов, в первую очередь, и расходов по всей цепочке поставок, - сказал Жутаев.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара ЩЕГЛОВА пояснила, что норматив был рассчитан в прошлом году, когда принимался бюджет, министерство защищало его на республиканской бюджетной комиссии, речь идет все-таки о строительстве на селе, где подразумевается, что жилье дешевле городского.

- Но стоимость еще будет пересматриваться, вопрос не закрыт, - прокомментировала она.

- Мы этот вопрос неоднократно поднимали. В правилах его было обещано учесть. Но сегодня правила фактически разработаны, находятся на регистрации в юстиции. И в них ключевые слова: 100 000 за квадратный метр, - высказался сенатор Гауез НУРМУХАМБЕТОВ, - надо увеличить стоимость квадратного метра. До 300 тысяч. С чего взяли, что на селе строить гораздо дешевле? А логистика? Ведь доставлять все материалы придется за десятки и сотни километров.

Щеглова ответила, что правила сейчас находятся на антикоррупционной экспертизе, на нее отводится 20 рабочих дней, а затем они снова будут направлены во все заинтересованные госорганы.

Кстати, костанайцы в лице ОЮЛ «Ассоциация производителей Костанайской области» неделей раньше направили напрямую в МИИР свои предложения по этой теме. Просят, кроме увеличения стоимости квадратного метра до 300 000 тенге, для северных регионов повысить ставку субсидирования затрат до 70%, а также отдельно субсидировать транспортные расходы при расстоянии более 50 км от города.

Фото Галины КАТКОВОЙ