Пожар на территории бывшего асфальтобетонного завода в Федоровке удалось потушить
27 апреля 2023, 20:15 | Происшествия
Сообщение о том, что на ул. Победы в с. Федоровка горит битум на территории бывшего асфальтного завода, поступило на пульт "101" 27 апреля в 15:36. По предварительным данным площадь пожара составляет 800 кв.м. Огонь быстро распространился по сухой траве на площади 2 Га.
- Тушение осложняется из-за образовавшегося густого едкого дыма, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. - На месте работают 2 единицы техники и 7 человек л/с ДЧС, ГКП Водстрой - 3 человека, 3 водовоза, МИО в составе 5 человек, МПС - 2 единицы техники и 4 человека.
Усилиями сил ДЧС, местных исполнительных органов и коммунальных служб удалось локализовать пламя в 17:55. Ликвидация объявлена в 19:10.
Жертв и пострадавших нет.
Фото очевидцев
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