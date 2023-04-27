Сообщение о том, что на ул. Победы в с. Федоровка горит битум на территории бывшего асфальтного завода, поступило на пульт "101" 27 апреля в 15:36. По предварительным данным площадь пожара составляет 800 кв.м. Огонь быстро распространился по сухой траве на площади 2 Га.

- Тушение осложняется из-за образовавшегося густого едкого дыма, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. - На месте работают 2 единицы техники и 7 человек л/с ДЧС, ГКП Водстрой - 3 человека, 3 водовоза, МИО в составе 5 человек, МПС - 2 единицы техники и 4 человека.

Усилиями сил ДЧС, местных исполнительных органов и коммунальных служб удалось локализовать пламя в 17:55. Ликвидация объявлена в 19:10.

Жертв и пострадавших нет.

Фото очевидцев