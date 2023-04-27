Сильный пожар возле бывшего битумного завода начался в Федоровке
27 апреля 2023, 17:14 | Происшествия
Возле трассы на въезде в райцентр Федоровского района снова пожар. ЧП произошло сегодня, 27 апреля, днем около 15:00. Как сообщают наши читатели, горит территория недействующего асфальто-битумного завода.
Здесь же расположены битумные ямы, которые, по словам местных жителей, часто горят. Ситуацию сегодня осложняет сильный ветер.
По данным "НГ", эту территорию сейчас арендует угольный склад. Жители беспокоятся, что недалеко от пожара расположены газовая заправка и АЗС.
На трассе из-за черного дыма плохая видимость, проезд перекрыли патрульные машины.
Что там располагается сейчас и все подробности выясняем в ДЧС Костанайской области.
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