Процесс по иску Меирмана БИСИМБАЕВА к Житикаринской центральной районной больнице, областной детской больнице (ОДБ) и областному управлению здравоохранения продолжился сегодня, 27 апреля, в Костанайском городском суде.

Истец считает, что из-за недостатосных мер врачей у его сына Дарына в возрасте 8 месяцев развился менингоэнцефалит. В результате ребенок страдает параличом, сопровождаемым сильными физическими болями, а также потерял зрение.

Бисимбаев требует возмещения материального ущерба в размере 7 млн тенге и компенсации морального вреда в размере 200 млн тенге.

Рассмотрение дела началось в январе 2023 года, процесс тогда ввел судья Марат Суеналин, который назначил судебно-медицинскую экспертизу. Ее провели в Институте судебных экспертиз по Костанайской области с участием местных специалистов.



Экспертам поставили задачу - выяснить, в том числе, какие заболевания были у мальчика, какую диагностику и лечение получил Дарын при поступлении в Житикаринскую ЦРБ и Костанайскую ОДБ, насколько верны были принятые врачами решения, возможно ли было предотвратить неблагоприятные последствия при проведении лечения в указанных учреждениях, а также есть ли прямая причинно-следственная связь между проведенными лечебно-диагностическими мерами и полученной степенью инвалидности.

В апреле, после получения результатов экспертизы, судебный процесс возобновили. Но ведет его теперь другой судья - Аскар Әбілқайыр. Это значит, что слушание началось заново, на первых двух заседаниях обе стороны снова озвучили свои аргументы.



Сегодня, 27 апреля, прошло третье заседание, на котором прокурор Жусупова ходатайствовала о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы. Запрос основан на жалобе истца, который не согласен как с процедурой, так и результатами исследования. По его мнению, сроки проведения экспертизы превысили положенных 30 дней.



Меирман Бисимбаев сомневается в объективной оценке экспертов. Он считает, что экспертизу провели заинтересованные лица, так как список экспертов предоставил один из ответчиков - ОДБ. Кроме того, первоначальный состав экспертов изменили без какого-либо определения суда, в него включили медработников костанайских поликлиник №№ 1 и 2, учредителем которых является еще один ответчик - управление здравоохранения.

Ответчики не согласились с ходатайством, объяснив, что ни один из экспертов не работает в ОДБ, а список предоставили по запросу суда.



Судья Әбілқайыр удовлетворил ходатайство прокурора. Процесс продолжится завтра, 28 апреля.