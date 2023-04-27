Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная, расположенный раньше в центре города недалеко от ЦУМа, переезжает. Как сообщили в отделе, связано это с капитальным ремонтом здания по адресу ул. Касымканова, 36.

Новый адрес отдела занятости также практически в центре города - ул. Каирбекова, 75 (вход с торца). На новом месте граждан начнут принимать с 1 мая.

Кроме того, по техническим причинам, произойдет смена номеров телефонов. Для уточнения номеров можно будет звонить на 8 (7142) 52-20-44.