Отдел занятости и соцпрограмм переезжает Где его искать костанайцам?
27 апреля 2023, 14:54 | Государство
Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная, расположенный раньше в центре города недалеко от ЦУМа, переезжает. Как сообщили в отделе, связано это с капитальным ремонтом здания по адресу ул. Касымканова, 36.
Новый адрес отдела занятости также практически в центре города - ул. Каирбекова, 75 (вход с торца). На новом месте граждан начнут принимать с 1 мая.
Кроме того, по техническим причинам, произойдет смена номеров телефонов. Для уточнения номеров можно будет звонить на 8 (7142) 52-20-44.
Последние новости
27.04.23 20:38 Пенсионерка упала с пятого этажа в Костанае
27.04.23 20:33 Определились финалисты чемпионата Казахстана по баскетболу и участники серии игр за бронзовые медали
27.04.23 20:21 Насколько объективны эксперты? - Процесс по иску отца Дарына Бисимбаева к врачам продолжился в Костанае
27.04.23 16:57 Почти 60 млрд тенге бюджетных денег предусмотрены для поддержки сельского хозяйства Костанайской области
27.04.23 13:49 Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
27.04.23 12:35 Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
27.04.23 10:47 «Им тяжело весной выживать» - Как спасли и выпустили на волю самца косули в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.