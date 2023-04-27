На 27 апреля обработано 37,9% от намеченной площади ярового сева. Она составит в этом году 4 млн 960 тыс га, сообщил на брифинге руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур БИСИМБАЕВ. Почти столько же аграрии сеяли в прошлом году.

Фото из архива "НГ"

4 млн га будет занято зерновыми и зернобобовыми, это тоже примерно постоянная площадь.

Планируется, по словам Бисимбаева, посеять несколько больше масличных - 750 тыс. га против прошлогодних 748 тыс. га, гречихи - 16,3 тыс. га против 16,1 тысячи. В сельхозформированиях до 3 875 га увеличатся посадки картофеля (в 2022 г. - 3 707 га), до 1 123 га овощных культур (в 2022 г. - 1 078 га).

На проведение сева области выделено 73 тыс. т льготного горючего, которое операторы обязаны отпускать сельхозпроизводителям по цене не выше 223 тенге/л. Февральские и мартовские объемы горючего в область поставлены полностью, сказал спикер.

Последние годы для аграриев области были неблагоприятными по погодным условиям, в части районов фиксировались засухи. Нынешний пока складывается неплохо.

- Осадков в феврале и марте было больше среднемноголетних значений. В целом, по данным Казгидромета, прогноз влагозапасов на период весенне-полевых работ на большей части области прогнозируется как удовлетворительный, - сказал руководитель управления.