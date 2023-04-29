И снова возвращаемся к мысли: кто мы в этом мире и в этом городе? Только ли собственный курятник должен нас волновать?

Мне тоже удалось побывать на повторных слушаниях по ПДП в Костанае. Тема затрагивает интересы около 400 семей, в зале не было и сотни человек. И первый вывод: пришли сюда люди, которые, по их мнению, могут понести потери от предстоящих застроек. Видно было, что они сорганизовались, нашли достойного адвоката, который на полчаса монополизировал микрофон и много чего наговорил. Картина вырисовывалась такая: группа людей категорически не согласна расставаться со своими частными домами и им, грубо говоря, глубоко наплевать на решения городских властей о плавном переводе Костаная именно в город, а не в большую деревню, каковой он выглядит сегодня.

И абсолютно правильное решение - начинать решать назревшую проблему именно с центральной части. Со временем доберутся и до окраин.

Но здесь мы натыкаемся на типичное проявление трансформации общества по западным лекалам. Каждый гражданин отвечает только за себя и преследует только свои интересы. Произошла атомизация общества, о котором поэт Владимир Маяковский писал еще сто лет назад: «Он земной, но не из тех, кто глазом упирается в свое корыто» (поэма «В. И. Ленин»). И ему чужды мысли и заботы о соседях, городе, стране.

Самое грустное, что разговор идет не о гастарбайтерах, беженцах или переселенцах по госпрограмме, а о коренных костанайцах, у которых здесь могилы предков. Как заявил упомянутый юрисконсульт, по генплану в городе должны сноситься ветхие, аварийные дома и гаражи. Почему акимат начинает с достаточно благополучных районов, где практически нет такой недвижимости? Вот и подоплека несогласия части жильцов на снос их строений. Коттеджей жалко. Осталось только департаменту госдоходов выяснить, откуда взялись средства на дворцы. А рядом прозябают сотни горожан в хижинах, зажатых высокими заборами соседей, и никто не поинтересовался их самочувствием от такого соседства. Для многих горожан это единственный шанс покинуть свои хибары и переселиться в дома со всеми коммунальными услугами, почувствовать себя горожанами. Им в голову не приходит мысль заглядывать с этажа в чужой двор или бросать в них окурки (прозвучало в одной из реплик противника ПДП).

И снова возвращаемся к мысли: кто мы в этом мире и в этом городе? Только ли собственный курятник должен нас волновать? Вы уж извините, но у таких людей, можно догадаться, отсутствует понятие Родины и малой родины в частности, они не готовы и не намерены защищать кого-то, кроме себя. Вряд ли можно рассчитывать на них в случае военных действий, первыми сбегут в какую-нибудь тьмутаракань, где нет войны. Ибо живут эти люди по принципу «Своя рубаха ближе к телу».

Я далеко не всегда поддерживаю действия властей, в которых просматриваются корысть и личный интерес (например, тема гранитных бордюров). Но целиком разделяю стремление властей вытащить город из архитектурной архаики, облагородить его улицы, прекратить уничтожение зеленых насаждений. Думаю, в акимат не поступала ни одна просьба истребить зеленое убранство города. Ну и тогда кому же это выгодно?

P. S. Работники акимата поклялись, что несогласных никто не будет сносить, пусть остаются. Правда, есть негативные примеры. В рамках микрорайона Жана кала остались две халупы, за одну из которых хозяин потребовал от застройщиков три (!) квартиры. Теперь этот шалаш - как бельмо на глазу микрорайона.