Еще одна попытка ввоза пшеницы под видом ячменя была пресечена 26 апреля. На этот раз пшеницу из Российской Федерации пытались провести через пункт пропуска «Убаган». Контрабанду пресекли сотрудники департамента государственных доходов совместно с департаментом пограничной службы по Костанайской области.

Чтобы обойти запрет на ввоз пшеницы, участники ВЭД пытались провезти 30 тонн пшеницы с использованием товаров прикрытия и подложных документов, сообщили в пресс-службе департамента госдоходов.

Напомним, 21 апреля на АПП «Кайрак» были пресечены 2 попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн.

Департамент государственных доходов по Костанайской области призывает участников ВЭД соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан.