60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
21 апреля 2023, 17:04 | Криминал
Две попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн пресекли на АПП «Кайрак» сегодня, 21 апреля. Как сообщили в департаменте государственных доходов по Костанайской области, факт выявлен совместно с департаментом пограничной службы.
"Попытки ввоза осуществлялись с использованием товаров прикрытия, путем закрытия пшеницы тонким слоем ячменя, а также с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых вся партия товара заявлена как "ячмень", - говорится в сообщении.
Департамент государственных доходов напоминает, что приказом министра сельского хозяйства РК № 132 от 10 апреля 2023 года введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан сроком на 6 месяцев.
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