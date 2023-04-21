Две попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн пресекли на АПП «Кайрак» сегодня, 21 апреля. Как сообщили в департаменте государственных доходов по Костанайской области, факт выявлен совместно с департаментом пограничной службы.

"Попытки ввоза осуществлялись с использованием товаров прикрытия, путем закрытия пшеницы тонким слоем ячменя, а также с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых вся партия товара заявлена как "ячмень", - говорится в сообщении.

Департамент государственных доходов напоминает, что приказом министра сельского хозяйства РК № 132 от 10 апреля 2023 года введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан сроком на 6 месяцев.