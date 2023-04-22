Создать отдельные сим-карты для детей предложили в Минпросвете
С помощью таких сим-карт родители смогут следить за тем, какие интернет-сайты посещают их дети, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
В Министерстве просвещения Казахстана работают над предложением, суть которого – внедрить отдельные сим-карты для детей.
"Эта "симка" будет под контролем родителей – их разрешение потребуется, если ребёнок захочет воспользоваться мобильным интернетом. Будет контроль над тем, какие сайты ребёнок посещает, в каких соцсетях сидит. Можно также ограничить время пребывания ребёнка в интернете, это техническая часть проблемы. Как министерство, которое заботится о безопасности детей, будем это предлагать", – рассказал в кулуарах парламента вице-министр Едил Оспан.
По его словам, ведомство предварительно изучило технические возможности для нововведения. Официально предложение выдвинут после обсуждения с заинтересованными госорганами.
"Я думаю, это должно быть нормой закона", – отметил вице-министр.
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