О работе телеграм-канала «Onay kyzmet» докладывали 20 апреля на заседании межведомственный рабочей группы. Запустили этот проект два года назад, сейчас на канал подписаны всего 340 человек.

- Запущен проект по сбору замечаний в процессе получения автоматизированных электронных госуслуг, а также извещений о недостатках в работе электронного правительства, - рассказал руководитель управления информатизации Костанайской области Азамат КАШИЕВ. - Как вы знаете, в 2021 году была пандемия, многие услуги получали онлайн, поэтому было много вопросов у населения. Задумка была в том, чтобы побудить пользователей госуслуг проявить активную жизненную позицию и наладить с ними активную обратную связь. В канале любой может описать проблему и прикрепить фотографии. С момента запуска канала поступило около 130 вопросов на разные темы.

По словам Кашиева, спрашивали в основном о работе приложения eGov-mobile, получении ЭЦП, графике работы ЦОНов и получении справок. На вопросы отвечали госорганы, а после обобщали вопросы и отправляли в министерство цифровизации для исправления ошибок. Кроме того, в телеграм-канале публиковали ролики о том как правильно пользоваться сайтами госуслуг.

- Показателем эффективности работы канала «Onay kyzmet» стали слова благодарности за полученные ответы, - резюмировал Кашиев.

Он также сообщил, что был запущен аналогичный телеграм-бот. Члены рабочей группы спросили, сколько человек подписались на этот телеграм-канал.

- В период пандемии было около 700 подписчиков, потом на всё убывание шло, сейчас около 400 человек (на момент публикации 340 подписчиков - "НГ"), - сказал Кашиев. - Туда обращаются в день, в неделю, мы поддерживаем этот канал.

- Ну вот буквально недавно вопрос решили, - отреагировал председатель межведомственной рабочей группы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Вопрос зафиксировали, мы сразу начинаем меры принимать! Если вопросов у коллег нет, то давайте воспользуемся возможностью и пропиарим этот телеграм-канал.