ТОО «Auto Recycling», заказчик возведения этого объекта, должно полностью оплатить подрядчику выполненные работы. Его апелляционную жалобу коллегия областного суда во вторник, 18 апреля, оставила без удовлетворения.

Новое производство должно уже вовсю работать - в декабре 2021 года там побывал премьер министр РК Аскар Мамин, пресса писала об открытии этого завода. Однако объект не введен в эксплуатацию - как раз потому, что фирме ТОО «НУР-Строй-Сервис» не заплачено по актам выполненных работ.

Заказчик поначалу платил, а летом 2021 года перестал, в компании сменился руководитель, деньги вроде бы снова пошли и снова иссякли. Строители свои обязательства исполнили, но им пришлось подавать в суд, чтобы акты на сумму более 130 млн тенге были признаны действительными и по ним произведена оплата.

В ходе судебного разбирательства по делу в первой инстанции назначались экспертизы, проводился аудит. И это при том, что и авторский надзор, и технический работы строителей признавали надлежащим образом выполненными.

18 апреля на заседании коллегии председательствующий судья Алмат ЕРМАНОВ опросил специалистов ТОО «СтронХолдинг» (авторский надзор) и ТОО «Архстройэксперт» (технадзор), которые подтвердили это.

Коллегия постановила оставить решение экономического суда от 1 февраля 2023 года без изменения, в соответствии с ним исковые требования строительной фирмы товарищество «Auto Recycling» должно полностью удовлетворить. Решение вступает в законную силу с момента оглашения, но есть еще полгода на кассацию.