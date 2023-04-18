Костанайский клуб начинал чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги двухматчевой серией в Актобе против местного баскетбольного клуба с одноименным названием. Здесь же он завершил регулярный чемпионат.

Кольцо «Актобе» атакует лучший бомбардир «Тобола» Антон Быков / Фото nbf.kz

Как и для «Тобола», для «Актобе» четвертое очное противостояние с костанайским клубом, стало заключительным в рамках регулярного чемпионата.

Обеспечившему себе выход в плей-офф «Тоболу» необходимо было победить в одном из двух оставшихся матчей, чтобы закрепиться на третьем месте. В шести предыдущих очных поединках с «Актобе» костанайцы ни разу не проиграли, но все матчи проходили в очень интересной и упорной борьбе. В самом первом актобинцы уступили на своей площадке лишь два очка - 72:74, затем, правда, проиграли с большим разрывом - 83:98. «Тобол» был убедителен в первой домашней серии - 85:76 и 88:69, а вот во второй гости сумели дать бой в обоих матчах - 83:78 и 82:79.

«Актобе», в ходе сезона сумевший отобрать очки у всех остальных участников чемпионата, горел желанием сделать это и в завершающемся противостоянии с «Тоболом», который открыл счет в предпоследнем поединке и еще дважды в течение первой четверти выходил вперед. Но баскетболисты актобинского клуба все же были немного точнее в стартовом игровом отрезке - 29:26.

«Актобе» лидировал и по ходу второй четверти, в которой было еще больше борьбы, хотя результативность немного снизилась. И хозяева к большому перерыву смогли добавить к своему небольшому преимуществу всего одно очко - 48:44.

К середине третьей десятиминутки отрыв «Актобе» дошел до двузначной цифры - 61:51, а за три минуты до ее окончания достиг 14-ти очков - 67:53, вынудив главного тренера «Тобола» Тимура Султанова взять тайм-аут. В ходе этой минуты наставник гостей сумел донести до своих подопечных свое видение продолжения игры, и костанайский клуб перехватил инициативу, а четверть, как и предыдущая, закончилась с тем же счетом с минимальным преимуществом «Актобе» - 19:18. Таким образом, преимущество хозяев перед заключительным игровым отрезком составляло всего 5 очков - 67:62.

«Тобол» сравнял счет менее чем через полторы минуты после начала четвертой четверти - 67:67, а к ее середине и вовсе вышел вперед. Актобинцы пытались вернуться в лидеры, но после счета 78:77 гости совершили рывок, заставив в пятый раз в сезоне капитулировать «Актобе» - 81:88 (29:26, 19:18, 19:18, 14:26).

Павел Ильин в матче с «Актобе» записал на свой счет трипл-дабл / Фото nbf.kz

Весомый вклад в эту победу «Тобола» внес его лучший бомбардир Антон Быков, набравший 37 очков и записавший на свой счет очередной дабл-дабл, сделав и 18 подборов. А на счету Павла Ильина в этом поединке даже трипл-дабл с 10 набранными очками, 10 подборами и 11 результативными передачами. Как и Быков, все 40 минут игрового времени провел на площадке и капитан команды Шаим Куанов, который набрал 16 очков. Также 16 очков набрал Даниил Посашков, Аскар Ахметжан - 5 и Рустам Валиев - 4.

Одержав победу, «Тобол» закрепился на третьем месте, и следущая игра уже не имела турнирного значения. А у «Актобе» оставался последний шанс обыграть костанайский клуб в этом сезоне. И хозяева этот шанс использовали.

В первой четверти повторного поединка каждая из команд по несколько раз выходила в лидеры, а лучшими по ее итогам стали хозяева - 19:17.

Во второй четверти командам долго не удавалось изменить счет, а когда это сделали хозяева площадки, то до большого перерыва они своего лидерства больше не упустили - 35:31.

«Тоболу» в третьей четверти понадобилось меньше двух минут, чтобы сократить отставание до минимума - 37:36, однако затем гости смогли поразить кольцо соперника лишь после того, как пропустили почти два десятка очков.

Перед заключительным игровым отрезком «Актобе» уверенно вел в счете - 58:42, и в четвертой четверти хозяева довели матч до победы, одержав первую и единственную победу над «Тоболом» в этом чемпионате - 72:53 (19:17, 16:14, 23:11, 14:11).

Лучшим в составе «Тобола» в этом матче вновь стал Антон Быков с очередным своим дабл-даблом, набрав 15 очков и совершив 13 подборов. Шаим Куанов набрал 13 очков, Аскар Ахметжан - 8, Павел Ильин - 6, Даниил Посашков - 5, Рустам Валиев - 4 и Адильбек Битенов – 2.

Для «Актобе» этот сезон завершился, а "Тобол" проведет следующие игры в рамках плей-офф, который стартует 22 апреля. Соперником костанайцев станут "Барсы Атырау".