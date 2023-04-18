Теперь наша команда сыграет в финальной стадии командного чемпионата мира.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала две победы над теннисистками сборной Польши / Фото ktf.kz

В Астане, в Национальном теннисном центре, прошла квалификационная матчевая встреча по теннису Кубка «Билли Джин Кинг» между женскими сборными Казахстана и Польши.

Команда-победительница становилась обладательницей путевки в финальную стадию этого турнира, являющегося командным чемпионатом мира среди женских сборных. Формат квалификационного матча Кубка «Билли Джин Кинг» предполагает пять встреч: четыре в одиночном и одну в парном разрядах. Если одна из команд одерживает три победы в первых трех партиях, она досрочно становится победителем матча, который может быть продолжен по взаимной договоренности, чтобы дать возможность выступить и другим заявленным теннисисткам.

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова объявила, что за сборную Казахстана на этот матч были заявлены седьмая ракетка мира Елена Рыбакина, Юлия Путинцева (45-е место в мире), Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, а также молодые теннисистки Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова. Сборная Польши прибыла в Астану без своего лидера - первой ракетки мира Иги Швентек, которая еще в марте серьезно травмировалась на турнирах в США.

Матч проходил на грунтовом покрытии теннисного центра. Специально для этого матча из Сербии завезли 120 тонн грунта. Для его укладки специалистам понадобилось 10 дней. За всю историю теннисной арены, где постелено традиционное покрытие хард, здесь только трижды укладывали грунт: в 2013, 2022 и 2023 годах.

Первыми на корт вышли Юлия Путинцева и полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии этого года Магда Линетт, занимающая 19-е место в мире. Казахстанка неудачно стартовала, проигрывая в первой партии 0:4 и 2:5. Однако Путинцева сумела собраться, сравняла счет - 5:5, отыграв в десятом гейме три сетбола, и выиграла первый сет - 7:5. Во втором сете на корте доминировала уже казахстанская теннисистка, одержавшая уверенную победу - 6:3. Для Юлии Путинцевой, дебютировавшей за сборную в 2014 году, победа над польской теннисисткой стала 18-й, что является лучшим показателем сборной Казахстана за всю ее историю в одиночном разряде. Первая встреча продолжалась 1 час и 47 минут.

Более чем на 20 минут меньше времени ушло у Елены Рыбакиной, чтобы добиться победы во второй встрече, в которой соперницей первой ракетки Казахстана была Вероника Фальковска (253-я ракетка мира). Казахстанская теннисистка одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:4.

Второй соревновательный день открыли лидеры сборных Казахстана и Польши Рыбакина и Линетт. Упорная борьба была только в первом сете, завершившемся в пользу казахстанской теннисистки со счетом 6:4. А во втором сете Рыбакина одержала уверенную победу, уступив только в двух геймах - 6:2.

Женская сборная Казахстана второй год подряд выходит в финальный этап командного чемпионата мира / Фото ktf.kz

Эта победа позволила сборной Казахстана досрочно оформить выход в групповую стадию финального этапа командного чемпионата мира, который состоится в ноябре.

По договоренности обеих сборных была проведена и ничего не решающая парная игра, в которой Анна Данилина и Юлия Путинцева уступили в двух сетах - 3:6 и 4:6 Алисии Росольской и Вероники Фальковски.

Для казахстанских теннисисток выход в финальную стадию Кубка «Билли Джин Кинг» стал уже вторым. Впервые на командный чемпионат мира подопечные Ярославы Шведовой пробились в прошлом году. Тогда на групповой стадии финального этапа в Глазго (Шотландия) казахстанские теннисистки победили сборную Великобритании, уступили Испании и остановились в шаге от выхода в полуфинал.

После победы над командой Польши сборная Казахстана впервые в своей истории поднялась в мировом рейтинге на седьмое место, обойдя такие команды, как сборные Италии, США, Германии, Румынии, Бельгии, Великобритании. А возглавляет женский мировой рейтинг сборная Швейцарии, являющаяся действующим чемпионом Кубка «Билли Джин Кинг».

Принесшая два очка сборной Казахстана Елена РЫБАКИНА сказала после матча, что эту победу она посвящает всем казахстанцам, и так прокомментировала свое выступление:

- В первой партии было непросто, так как это был мой первый матч на грунте в 2023 году. Может быть, первая подача не всегда проходила. Кажется, что процент попадания был не очень хорошим. И в целом передвигаться не так просто. В какие-то моменты я еще играла, как на харде, не успела до конца перестроиться. Вторая встреча была очень непростая, особенно до девятого гейма первого сета. Изначально, мне кажется, во всем первом сете у меня были шансы сделать брейк, потому что на подаче Линетт было «больше-меньше», более долгие геймы проходили. На моей подаче были более простые розыгрыши. Я пыталась находить свою игру, и в какие-то моменты не совсем правильные решения принимала. Но в девятом гейме удалось сделать брейк и потом, конечно, стало легче.

После матча в Астане Елена Рыбакина отправилась в Штутгарт (Германия), где пройдет турнир WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023. Уже сегодня, 18 апреля, она проведет первую встречу с немецкой теннисисткой Юле Нимайер (65-е место в мире). Если Рыбакина сумеет выйти в 1/8 финала, то там встретится с победительницей пары Мартина Тревизан (20-е место) из Италии - Беатрис Аддад Майя (14-е место) из Бразилии.