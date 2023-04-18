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Пропавшего 15-летнего подростка нашли в Костанайской области

18 апреля 2023, 09:40 |  Происшествия

Напомним, Рустам Ташмагамбетов 16 апреля ушел из Боровской школы-интерната. Его по всей области искали сотрудники полиции вместе с волонтерами. 17 апреля сотрудники полиции нашли пропавшего подростка в поселке Аманкарагай.

 

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, подосток был у родственников в поселке Аманкарагай, Аулиекольского района.

Подросток рассказал, что добрался к родственникам на попутках. Причиной его ухода из учебного заведения стало то, что он соскучился по дому. В настоящее время с несовершеннолетним работают педагоги и психологи.