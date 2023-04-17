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15-летнего подростка ищут в Костанайской области

POLISIA.KZ

17 апреля 2023, 20:01 |  Происшествия

15-летний Рустам Ташмагамбетов 16 апреля ушел из Боровской школы-интерната, сообщает POLISIA.KZ. Несовершеннолетний родом из Аулиекольского района.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия в областном центре и районах. Ориентированы все наряды полиции, к поискам подключены волонтеры, - говорится в сообщении. - Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по телефону 102".