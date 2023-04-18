Итоги 2022 года и уходящего отопительного сезона обсудили 17 апреля на аппаратном совещании в городском акимате. ГКП "КТЭК" завершило прошлый год с убытками, на предприятии более 100 вакансий, за время отопительного периода на сетях случился 181 порыв.

Причин убыточности несколько. Заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ в докладе отметил две.

Первая - тариф для населения, не покрывающий все необходимые и обоснованные затраты. Он утвержден на уровне 2014 года, а физические лица в структуре потребления услуг КТЭК составляют 70%.

Вторая - плавающая процентная ставка, предусмотренная кредитным договором ГКП с Европейским банком реконструкции и развития. Например, в тарифной смете расходов затраты на выплату кредита на 2023 год утверждены в сумме 665,3 млн тенге, а в соответствии с изменившейся ставкой реально составляют 901,9 млн. Убыток, не покрываемый тарифом, равен 236,5 млн тенге.

Программу модернизации с использованием кредита ЕБРР предприятие завершило, проведено последнее из 22-х запланированных в рамках сотрудничества мероприятий. На котельной № 2 прошла реконструкция электрооборудования, которая позволила запустить установленные раньше турбины. Там вырабатывается электроэнергия, а котельная приобрела статус ТЭЦ-2.

Теплокомпания подала ходатайство в акимат области на субсидирование затрат по обслуживанию займа международной финорганизации. Подана также заявка в антимонопольное ведомство на пересмотр затрат на заработную плату в тарифной смете. Собственная инвестиционная программа позволяет КТЭК на подготовку к следующему отопительному сезону потратить 455,7 млн тенге - на ремонт 2,6 км теплосетей и 10 единиц техники. Но проблем много, износ теплосетей в городе составляет 63%. Поэтому КТЭК получает и финансирование из бюджетов всех уровней.

- За счет областного, городского, республиканского бюджетов предусмотрена реализация 6 проектов по реконструкции 3,3 км теплосетей, замена силовых трансформаторов на подстанции Западная, капитальный ремонт второй трубы на ТЭЦ, - докладывал Исмагулов. - Общая сумма - 2,7 млрд тенге.

Город растет, необходимо расширять и модернизировать ТЭЦ, для чего заказано технико-экономическое обоснование за 50 млн тенге, а также 15 ПСД на ремонты сетей и оборудования городских теплоисточников - на 311,9 млн тенге. Город также выделяет 41,7 млн тенге на проведение полного технического обследования теплосетей и 175 млн тенге - на теплоизоляцию внутриквартальных труб. Все это бюджетные затраты.

При этом костанайцы с начала года задолжали коммунальщикам сумму, вполне сравнимую, например, с расходами на ПСД и изоляцию - 449,8 млн тенге. Большая часть долга - тепловикам.

- Надо объяснять населению, что их долги должны быть как можно скорее заплачены, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - они им возвращаются на револьверной основе, на эти деньги им же сети можно будет отремонтировать.

Фото Галины КАТКОВОЙ