Несколько перекрестков закроют из-за учений в Костанае
17 апреля 2023, 12:21 | Государство
Плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи пройдут на территории Областной прокуратуры завтра, 18 апреля. Начало учений в 15:00.
Фото из архива "НГ"
В связи с этим движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Толстого-Алтынсарина, Алтынсарина- Аль-Фараби, Тәуелсіздік-Алтынсарина, Касымханова-Аль-Фараби.
- Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией, - сообщили в пресс-службе управление специализированной службы охраны Костанайской области.
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