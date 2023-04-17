17 апреля 2023, 10:23

Благотворительный фонд «Мейiрiм» в действии!

Члены Локального профсоюза работников организаций образования и науки Костанайской области в очередной раз продемонстрировали сплоченность.

Благодаря возможностям созданного в 2021 году Фонда благотворительной и социальной помощи «Мейiрiм», участники которого первичные профсоюзные организации образования, оказана материальная поддержка работникам школ Карасуского района, чьи домовладения пострадали вследствие весеннего разлива реки.

Так, 19 членам Локального профсоюза, жилища которых оказались затоплены, выплачено по 100 тысяч тенге каждому. 8 работникам-членам профсоюза в связи с нанесением ущерба надворным постройкам выплачено по 50 тысяч тенге.

Всего за два года существования Фонда оказана материальная помощь особо нуждающимся членам профсоюза на общую сумму порядка 20 млн тенге.

Выражаем огромную благодарность всем участникам Фонда за неравнодушие, отзывчивость, умение сопереживать и желание поддержать тех, кто в этом нуждается!

Пресс-служба Локального профсоюза