О недостаточном заполнении двух крупных водохранилищ - Каратомарском и Верхне-Тобольском - костанайские экологи говорят уже не первый год. В первой декаде апреля 2023 года они заполнены на 64,1% и 69,8% соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели немного лучше, отметила министр экологии и природных ресурсов Зульфия СУЛЕЙМЕНОВА. На прошлой неделе она приезжала в Костанайскую область с рабочим визитом.

Фото из архива "НГ"

Костанайская область, как и в целом Казахстан, 3-4 года назад вступила в цикл маловодья. Впереди еще примерно столько же времени, чтобы на смену пришел период многоводья. Это естественные процессы, как отмечают ученые и чиновники, отягчаются глобальными климатическими изменениями. В Костанайском регионе, в частности, объем осадков - меньше половины нормы.

- Сегодня мы фиксируем изменения и в структуре осадков, и в части повышения засушливости климата, - прокомментировала для «НГ» ситуацию с водными ресурсами региона Зульфия Сулейменова. - Чем более становится засушливым климат, тем больше испарений. Некоторые называют это неэффективным процессом, но испарение - естественный процесс. Данные факторы комбинируются, и складывается достаточно сложная ситуация

Повлиять на природные факторы человек не может, но адаптационные мероприятия глава Минэнерго не исключает.

Фото Сауле КУАНБЕК

- С одной стороны - эффективно использовать, если есть такая необходимость. Там, где нужно, проводить работы по очистке русел. Что, в принципе, ведется, но нужно посмотреть - может быть, необходимо дополнительно. С другой стороны нужно учитывать в том числе и фактор маловодья, - отметила министр.

Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища обеспечивают водой жителей Костаная, Рудного и Лисаковска, а также населенных пунктов Костанайского района и района им. Б. Майлина.