15 апреля 2023, 15:22

В первенстве области по волейболу среди работников организаций технического и профессионального образования приняло участие 17 команд из 16 учебных заведений. Команды набрали из числа преподавателей и сотрудников колледжей. Финальные игры прошли сегодня, 15 апреля.

Первое место заняла команда Костанайского политехнического высшего колледжа. Другая команда этого же колледжа заняла третье место. Серебро взяли участники из Аркалыкского политехнического колледжа. Четвертое место занял пятикратный чемпион, команда Торгайского гуманитарного колледжа им. Н.Кульжановой.

- Это событие для нас не рядовое, так как мы долгое время останавливались в шаге от первого места, - прокомментировал участник турнира и директор Костанайского политехнического высшего колледжа Кусаин КАТКЕНОВ. - Финальные игры были по-настоящему драматичными, никто не хотел уступать, бились за каждый мяч, все партии были на больше-меньше. В итоге: победили на морально-волевых. Большое спасибо всем участникам турнира за приверженность к спорту, за любовь к волейболу, за поддержку своих партнеров-коллег.