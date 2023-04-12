О том, как будет проходить весенний этап широкомасштабной республиканской природоохранной акции «Сайгак» на территории Костанайской области, рассказали сегодня, 12 апреля, на брифинге в РСК.

Акция проводится ежегодно, ее весенний этап длится с 15 апреля по 15 мая - в период, когда степная антилопа приносит и выкармливает молоком потомство. Цель - борьба с браконьерством, сохранение и приумножение популяции сайги.

- Сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, но относится к видам, охота на которые сейчас полностью запрещена, - пояснил заместитель руководителя РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Жанибек ЕРСУЛТАНОВ. - Поэтому, с точки зрения закона, ответственность за его нелегальную добычу такая же, как на виды животных, включенных в перечень Красной книги. По нашей области акция будет проводиться на территории, входящей в ареал обитания сайгаков, а именно в Джангельдинском, Амангельдинском, Наурзумском, Карасуском, Камыстинском, Ауеликольском районах и на землях, находящихся в подчинении акимата Аркалыка.

Как отметил Ерсултанов, будут вести работу по пресечению не только всех видов браконьерства, но и контрабанды частей и дериватов диких животных. В акции задействованы инспекторский состав терринспеции лесного хозяйства и животного мира, РГКП «Охотзоопром», сотрудники правоохранительных органов, инспекторы резервата «Алтын Дала» и Наурзумского заповедника.





- Со стороны "Охотзоопрома" - более 200 инспекторов,- уточнил руководитель службы охраны РГКП «ПО "Охотзоопром" Болат ТУРСЫНБЕКОВ. - Инспекторы организованы в мобильные группы на 85 автомобилях высокой проходимости. Сотрудниками МВД и КНБ будут выставлены блок-посты.

Он заверил, что в плане технического обеспечения у инспекторов есть всё необходимое, чтобы отслеживать ситуацию в местах окота сайги, пресекать действия браконьеров и задерживать их. Поэтому уже не первый год акция проходит успешно.





- В 2022 году был пресечён канал поставки рогов сайгаков, - сказал начальник отдела природоохранной полиции управления МПС ДП Костанайской области Газретгали АЛИМГАЗИН. - Было изъято много рогов, задержаны лица, занимающиеся скупкой и поставкой рогов. Но браконьеров ничто не останавливает. Они преодолевают большие расстояния, чтобы добраться до тех мест, где во время окота находятся отделившиеся от стада самцы. Места окота сайга не меняет, они одни и те же каждый год, браконьеры этим пользуются. Но мы хорошо планируем свою работу, знаем все пути браконьеров. С 2019 года все зарегистрированные факты отстрела сайги раскрываются. В прошлом году 3 дела были переданы в суд.



Алимгазин напомнил, что с 2019 года наказание за отстрел сайги ужесточили.

Болат Турсынбеков добавил, что в 2022 году в Казахстане изъяли 12 300 рогов сайги. Но это не значит, что было убито более 6 000 особей. Большая часть рогов собирается в степи после естественного падежа. Например, гибель после окота составляет около 10-15% от популяции. А падёж самцов после гона может достигать 50% от общего числа (погибают от истощения самые активные).

По информации, озвученной на брифинге, на 2022 год бетпакдалинская популяция сайги насчитывала 489 000 особей.

Фото РСК