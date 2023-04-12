Незарегистрированное гладкоствольное ружье 12 калибра нашли в доме жителя Костанайского района в ходе оперативно-профилактическое мероприятие “Кару”, передает Polisia.kz.

Иллюстративное фото из архива ДП КО

Кроме того, незарегистрированное оружие нашли в Камыстинском, Карабалыкском районах, районе имени Б.Майлина и Лисаковске. Граждане были привлечены к административной ответственности по статье 484 ч.1 КоАП РК (Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия).

ОПМ "Кару" началось на территории Костанайской области 5 апреля и продлится до 25 апреля. С начала ОПМ полицейские провели 18 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверили 36 отдаленных крестьянских хозяйств и 305 владельцев гражданского оружия по месту жительства.