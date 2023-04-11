Прошедшая зима обнажила множество проблем в теплоэнергетике. В частности, тяжелой была ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где, как подчеркнул премьер-министр Алихан СМАИЛОВ на заседании Правительства, «приходилось в ручном режиме решать наболевшие вопросы».

Рудненская ТЭЦ / Фото iиз архива "НГ"



Комплексные объективные оценки технического состояния оборудования ранее не проводились. Кроме того, ответственность руководства и владельцев ТЭЦ остается крайне низкой, считает премьер-министр.



- Предписания уполномоченного госоргана носят лишь рекомендательный характер и не обязывают собственников исполнять их в полном объеме. И таких системных проблем накопилось много. Главная из них – износ тепловых сетей, — сказал он.

Потому Правительство намерно законодательно усиливать деятельность энергонадзора, который получит право проведения внеплановых проверок. Государство также получит законодательное право изымать энергообъекты из собственности в случае их ненадлежащего содержания, если это несет угрозу системам жизнеобеспечения.



- Правительством, акиматами и собственниками в приоритетном порядке будет обеспечено финансирование соответствующих проектов ремонта и реконструкции энергетической инфраструктуры. На основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 млрд тенге. Важно данную работу провести качественно и своевременно, — подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом он обозначил, что 2 тыс. км. тепловых сетей с износом порядка 77% находятся в частной собственности. В связи с этим требуется ужесточить контроль за их состоянием и обязательным проведением ремонтных работ.



- Нужно повысить ответственность владельцев энергообъектов, предусматривать это в договорах об оказании услуг. Исполнение должно стать не рекомендательным, а строго обязательным, — указал премьер-Министр.

Помимо этого Правительство также намерено проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей путем бюджетного кредитования. Возврат средств при этом будет осуществляться в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».