Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы утвердили в Казахстане, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

«В реализацию указа главы государства правительство утвердило концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов. Концепция направлена на раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий с учетом их географических особенностей и конкурентных преимуществ. В рамках нее предусмотрены различные меры по повышению доходов и качества жизни сельчан», - говорится в сообщении в понедельник.

Указ о разработке концепции подписал Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2022 года после вступления в должность президента.

«Основной акцент в документе сделан на комплексной модернизации 3,5 тыс. сельских населенных пунктов (СНП) с высоким потенциалом развития, где проживает порядка 90% сельчан республики, в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі». Такие населенные пункты станут новыми точками экономического роста за счет создания благоприятных условий для работы и проживания людей. Одной из главных целей станет формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это подразумевает строительство новых школ и медицинских объектов, обеспечение бесперебойного водо- и электроснабжения, широкополосного доступа к интернету и спутниковой связи, повышение качества внутрипоселковых дорог, возведение культурных объектов – библиотек, клубов, музеев и кинотеатров, спортивных сооружений, открытие центров обслуживания населения и так далее», - уточнили в кабмине.

Для активизации жилищного строительства власти обещают продолжить работу по подведению инженерных коммуникаций к новым земельным участкам.

«При этом затраты работодателей, построивших своим работникам жилища в сельских населенных пунктах, будут субсидироваться в размере 50% от стоимости введенного в эксплуатацию дома площадью не более 100 кв. метров. Для повышения безопасности проживания в сельской местности проведут работу по строительству современных участковых пунктов полиции, внедрению в районных центрах видеонаблюдения, установлению в селах пешеходных переходов и скотопрогонных зон, созданию разрешенных и оборудованных мест для купания», - сказано в сообщении.

Наряду с этим особое внимание обещают уделить развитию приграничных сельских населенных пунктов.

«В частности, благодаря обновлению инфраструктуры и обеспечению основных услуг планируется снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей и придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов в целом. Вместе с тем будет рассмотрена возможность введения надбавки к заработной плате жителям приграничных сельских округов трудодефицитных регионов. В рамках концепции также предусмотрены системные меры по улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, введению в оборот новых орошаемых участков, реконструкции существующих и строительству новых водохранилищ, повышению урожайности, диверсификации культур и так далее», - добавили власти Казахстана.

Что касается повышения доходов сельчан, этот вопрос планируют решать путем активизации агропромышленного производства, развития предпринимательства и сельскохозяйственной кооперации.

«Объединение мелких хозяйств и организация сельхозкооперативов позволит фермерам сокращать затраты на семена, удобрения, ГСМ, корма, агротехнические и ветеринарные услуги, повышать объемы произведенной продукции за счет совместного использования земельных участков, сельхозтехники, ирригационных и дренажных систем, а также иметь стабильный сбыт произведенных товаров без посредников. В целом такой подход будет способствовать развитию бизнес-среды и формированию на селе рыночной, транспортной и логистической инфраструктуры. Кроме того, за счет расширения направлений деятельности появятся новые рабочие места и сократится отток молодых кадров», - говорится в сообщении.

Одним из инструментов, как сообщается, станет проект «Ауыл аманаты», в рамках которого намерены обеспечивать льготное микрокредитование личных подсобных хозяйств по ставке 2,5% годовых, формирование сервисно-сбытовых кооперативов, лизинг техники, оборудования и так далее. Также на селе планирют поддерживать импортозамещающие инвестиционные проекты по основным видам продуктов питания. В частности, намерены масштабировать опыт Северо-Казахстанской области по финансированию инвестпроектов в АПК.

«Концепция развития сельских территорий на 2023-2027 годы предусматривает и целый ряд других мер, в том числе по вовлечению сельчан в местное самоуправление, предоставлению разноплановой господдержки, развитию туризма, стимулированию экспорта, обеспечению экологической безопасности и так далее», - сказано в сообщении.

В кабмине ожидают, что в результате реализации концепции доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5,8%, а уровень безработицы в сельской местности – до 4,2%.

«Вместе с тем обеспеченность СНП услугами водоснабжения составит 100%, охват интернетом – 97%, доля местных дорог в нормативном состоянии – 95%. В сельской местности будет осуществлен ввод 655 объектов здравоохранения, 183 школ и 100 спортивных сооружений. Будет построено и отремонтировано 650 объектов культуры», - пообещали в правительстве.

По данным бюро национальной статистики, на начало 2023 года в республике насчитывается 6 295 сельских населенных пунктов, в которых проживает 38,2% населения страны, или 7,5 млн человек.

Источник фото: Фото из открытых источников.