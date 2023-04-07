В начале марта, когда ТОО "Рудный-Ажар-2006", фактически прекратило обслуживать весь город из-за арестованных счетов, мусор начал скапливаться не только возле площадок. Моментально захламленными оказались подъезды десятков домов, в которых есть собственный мусоропровод.

Через несколько дней отходы вывез новый подрядчик, а уже в конце марта и. о. акима Рудного Виктор ИОНЕНКО на отчетной встрече с населением сказал - жителям девятиэтажек предлагают заварить все люки мусоропроводов.

5 апреля журналистов пригласили встретиться с теми, кто согласился с идеей градоначальника, и кто выступил против.

На отчетной встрече Ионенко рассказывал, что всего в Рудном 46 девятиэтажек, из них только 4 не хотят отказываться от мусоропровода.

- Мусоропроводы в 42-х домах были закрыты, заварены. По согласованию с ПКСК мы установили там контейнерные площадки, - сказал и.о. акима. - Четыре дома отказались. Да, это сегодня законно! И мы будем идти на то, чтобы обслуживать эти мусоропроводы, но при одном условии - должны быть соблюдены санитарные нормы. Сейчас мусор падает, заваливает все пространство, как следствие - запах и грызуны. В этом случае предусмотрено, что мусоропровод должен завершаться контейнером, который можно выкатить и отвезти в машину. Если дома готовы это сделать, пожалуйста, мы будем обслуживать дома. Если нет - нанимайте людей, оплачивайте сбор мусора из мусоропровода до места погрузки. Это все в рамках закона. Мы были на сходах.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Ионенко уточнил, что контейнеры под мусоропроводы предлагают закупать самим жильцам. Они же должны сами продизенфицировать помещение и привести площадку в соответствие, чтобы можно было легко выкатить контейнер.

- Если жильцы ничего не сделают, а мусор продолжит копиться, тогда по заявлению жильцов мы будем активизировать работу по наложению административных штрафов, - отметил Ионенко.

Заваривать мусоропроводы отказались дома № 98 по ул. Сандригайло, № 88 по ул. Павла Корчагина, №№ 29 и 31 по ул. 50 лет Октября. С жильцами двух последних домов организовали встречу с журналистами. Здесь оставили мусоропровод, но часть жильцов хотела бы присоединиться к новой системе.

- Наши жильцы против того, чтобы заваривать мусороприемные камеры. Потому что, если они забиты, то чистит их «ОСКиП Самал», у нас есть плотник и штукатур-маляр, хотя чистка в их обязанности не входит, - рассказала председатель ОО «ОКСиП Самал» Алия БАБЕНОВА. - Раньше чистили сотрудники ТОО «Ажар», но с 2012 года этой работой были вынуждены заняться сами. Мы помещения вычистили, каждый месяц проводили обработку хлорной известью. Но из-за аллергии некоторых жильцов эту работу прекратили. Почему у нас люди против (предложения акима - "НГ")? На 9-м этаже много одиноких старушек, есть много жителей, которые редко выходят и только в магазин. Поэтому большинством голосов высказались за мусоропровод.





По словам Бабеновой, у жителей домов есть договоры с ТОО «Экотехсервис-2019», которое готово вычищать комнаты с мусором и не требует установки дополнительных контейнеров. Их работой в «Самале» довольны. Но встает вопрос - изменится ли ситуация, когда дом сменит форму собственности на ОСИ.

Жильцы дома №29 пока продолжают ругаться друг с другом, ведь большинство - не значит единогласно. Эльвира Евгеньевна живет на втором этаже, мусор соседей стал для нее проблемой.





- Когда поставили стенки кирпичные, под окном стали складировать мусор, - говорит она. - Мусор скапливается, в итоге домой не зайти - запахи, тараканы и мыши. Если бы хотя бы соседи сверху не забивали мусоропровод крупногабаритными отходами. Такая ситуация последние 6 месяцев.

В противовес журналистам показали жильцов дома № 53 по ул. Качарской. Здесь все мусоропроводы заварены с августа прошлого года.





- У нас многие не соглашались, но большинство подписались, потому что надоела эта вонь в подъезде, - говорит пенсионерка Людмила БАЙГУБЕНОВА. - И мыши появились в квартирах. Наш председатель ПКСК добилась того, чтобы уговорить противников заварки мусоропровода. Я живу на 7-м этаже. Выношу мусор без проблем - лифт же работает, хоть и старенький.





Комнату, где раньше скапливался мусор, переделали под склад, где хранят лопаты, стулья, тряпки и ковры.





- Раньше мы постоянно звонили в «Ажар» и просили вывезти мусор, - отметила председатель ОСИ «Качарская,53» Айгуль ЖИЕНТАЕВА. - Мы сначала сами скобами закрыли мусоропровод. Потом провели общее собрание и заварили. Три месяца приучали людей ходить на мусорку. Было, конечно, много оскорблений. Но сейчас у нас в подъезде ремонт, у нас нет мышей, тогда как раньше в 61-ю квартиру мыши пробивали норки в туалет. "Ажар" поставил нам один бак. Сейчас нам акимат сделал новую контейнерную площадку, она совсем недалеко от дома.

Фото Георгия ГОВОРОВА

