Отдел ЖКХ акимата Рудного направил в ТОО "Рудный-Ажар-2006" письмо с требованием демонтировать все контейнеры фирмы за 3 дня. Об этом сообщил 13 марта на брифинге врио акима города Виктор ИОНЕНКО.

Причина - у "Ажара" финансовые проблемы, из-за которых фирма не может выполнять свои обязанности. Теперь большинство контейнерных стоянок будет обслуживать ТОО "L-Traiding".

- Суть в том, что у "Ажара" 752 штрафа на сумму 98 млн тенге, - пояснил Ионенко. - Всё, мы не можем уже с ними работать. У них счета арестованы и, как бы мы ни хотели, не можем продолжать работу с ними. Мы направили трем компаниями, которые, помимо "Ажара", могли бы зайти на этот рынок. Согласились только в ТОО "L-Traiding". Поэтому мы с ним подписываем меморандум на период до нового конкурса на обслуживание контейнеров. И будем готовить конкурс. Когда он пройдет, пока неизвестно. Пока "L-Traiding" вывозит мусор из образовавшихся свалок за свой счет.

Аким отметил, что горожанам придется перезаключать договоры с новой фирмой. Это касается почти всех рудничан, кроме тех, чьи стоянки обслуживает ТОО "Экотехсервис", а таких в городе всего 12. Пока "L-Traiding" заключил договоры с 5 000 абонентов. О том, как и где заключить договоры, можно узнать по телефонам: 4-25-12 и 4-15-26, либо или написать в WhatsApp по номеру 8-705- 582-00-77.

- Сейчас у нас 43 контейнерные площадки, мы там выставляем новые контейнеры. "Ажаровские" выпотрошили и мусор вывезли, здесь проблем нет, - обрисовал план действий врио акима Рудного. - Вторая часть - это 46 девятиэтажных домов, где забиты мусоропроводы. Мы разговаривали с председателями ПКСК и, как один из вариантов, предложили им провести сходы или голосование по WhatsApp. Я предлагаю жителям закрыть эти мусоропроводы. Там антисанитария ужасная, туда страшно заходить. Эти завалы вычистить, а взамен установить контейнеры, куда жители сами укажут. Жители пятиэтажного дома выносят мусор, а девятиэтажного не могут? У них лифт есть. Мы будем опираться в этом вопросе на решение большинства жителей дома.

Пока из 46 домов свалки вывезли только в 15-ти. Остальные обещают очистить до среды. Займется этим тоже "L-Traiding". Причем, по словам акима, деньги на установку новых контейнерных стоянок во дворах девятиэтажек есть, этот вопрос поддержал аким области.

- По частному сектору - аналогичная ситуация, сегодня две машины вышли, я думаю, сегодня или завтра, максимум до среды, мы все уберем, - сказал Ионенко. - Сейчас мы обговорили - раньше "Ажар" раз в неделю вывозил, а "L-Traiding" будет два раза в неделю вывозить. Но будем смотреть по наполняемости. Может быть, вернемся к старому графику.

Из слов акима Рудного получается, что де-факто старого монополиста в лице ТОО "Ажар" сменяет новый монополист в лице "L-Traiding", хотя уже несколько лет разные акимы этого города говорят о том, что сфера вывоза мусора должна быть конкурентной. Корреспондент "НГ" спросил, каким будет эффект от смены монополиста.

- У нас мусорный полигон - это "Рудный-Абат", контейнеры все наши. А аукцион кто выиграет? Пожалуйста! - ответил Ионенко. - Мы, может быть, посмотрим и разделим город на три лота. И кто захочет, тот конкурс и выигрывает. На первый лот может одна фирма зайти, на другой вторая, пожалуйста. Единственное - хозяин должен быть один, и на одной стоянке не должны стоять контейнеры от разных фирм.

Руководитель отдела ЖКХ Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ отметил, что штат "Ажара" частично переходит в ТОО "L-Traiding".

"Ажар" также пытался оспорить итоги первого конкурса на обслуживание контейнерных площадок, но ничего добиться не смог. В "L-Traiding" тем временем продолжает осваиваться на новых стоянках.

- Сейчас у нас два мусоровоза, завтра мы съездим на "СарыаркаАвтопром", чтобы посмотреть степень готовности новых машин, - сообщил директор ТОО "L-Traiding"Ринат ИШБУЛАТОВ. - Четырех машин должно хватить. Да, сейчас мы вывозим свалки за свой счет. Это работа на перспективу. мы не альтруисты, мы вкладываем сегодня, чтобы получить завтра. Мы уже начали получать какие-то средства за счет сборов с наших абонентов. Из начисленного примерно 60% оплачено. Я говорил с коммунальными службами - если 70% будут платить хотя бы, то будет хорошо.

Фото Георгия ГОВОРОВА