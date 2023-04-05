Закладчика a-PVP и мефедрона задержали полицейские в Костанае
5 апреля 2023, 15:23 | Криминал
29-летний местный житель был задержан сотрудниками УПН департамента полиции Костанайской области. В ходе личного обыска у него изъяли zip-пакет с психотропным наркотическим средством a-PVP, который он собирался оставить в закладке.
- Также в доме подозреваемого изъяты 74 zip-пакета, обернутых в изоленту, и 5 zip-пакетов с порошкообразным веществом. Общий вес наркотиков составил 30,62 гр., в zip-пакетах находилось психотропное наркотическое средство a-PVP и мефедрон, - сообщает пресс-служба МВД в Telegram.
Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.
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