29-летний местный житель был задержан сотрудниками УПН департамента полиции Костанайской области. В ходе личного обыска у него изъяли zip-пакет с психотропным наркотическим средством a-PVP, который он собирался оставить в закладке.

- Также в доме подозреваемого изъяты 74 zip-пакета, обернутых в изоленту, и 5 zip-пакетов с порошкообразным веществом. Общий вес наркотиков составил 30,62 гр., в zip-пакетах находилось психотропное наркотическое средство a-PVP и мефедрон, - сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.