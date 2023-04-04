Состоялись первые матчи финального этапа чемпионата Казахстана по футзалу, в котором борьбу за медали продолжают команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с первого по восьмое.

Автор хет-трика в ворота «Каспия» Лукас Розенски открывает счет в матче / Скриншот трансляции

В числе восьмерки команд, играющих по системе с выбыванием, и рудненский «Аят», занявший на первом этапе второе место. Согласно регламенту чемпионата, одну из четвертьфинальных пар на стадии плей-офф составили команды, занявшие второе и седьмое места, таким образом соперником рудничан стал актауский «Каспий».

В рамках регулярного чемпионата команды встречались четырежды и одержали по две победы. В первом круге в Рудном дважды выиграл «Аят» - 4:1 и 5:2, в Актау хозяева дважды победили, забив по девять голов в каждом матче - 9:8 и 9:4. Интересно, что в прошлом чемпионате команды также встречались на стадии плей-офф, но в полуфинале, и тогда рудничане трижды переиграли актаусцев (3:2, 5:0, 3:1).

Опять же согласно регламенту, путевки в полуфинал получают команды, одержавшие две победы в четвертьфинале, а первые матчи проводятся на площадке команд, занявших более низкое место в регулярном чемпионате.

«Каспий» и «Аят» открыли свое противостояние матчем в Актау в спортивном комплексе «Халык Арена». Рудничане с первых минут продемонстрировали сопернику, что проигрыши на этой площадке в рамках регулярного чемпионата были случайными, и к середине первого тайма гости отправили в ворота «Каспия» три мяча, авторами которых стали игрок сборной Армении бразильского происхождения Лукас Розенски, отличившийся уже на второй минуте, бразилец Леандерсон, забивший через минуту, и Ринат Турегазин. На 12-й минуте Розенски оформил дубль, и на перерыв команды ушли при счете 0:4.

Азат Валиуллин забивает в ворота «Каспия» шестой гол / Скриншот трансляции

В начале второго тайма Розенски оформил хет-трик, а ближе к середине игрового отрезка шестой гол в ворота хозяев забил Азат Валиуллин.

И лишь после этого хозяева смогли забить первый ответный гол, а отличился бразильский легионер «Каспия» Лукас Фрейташ, забивший в ворота «Аята» в домашних матчах регулярного чемпионата шесть голов.

До конца матча команды обменялись забитыми мячами, на гол бразильского легионера «Аята» Луана Марсело ответил тот же Фрейташ. В итоге «Каспий» уступил со счетом 2:7, а «Аят» повел в серии - 1:0.

Второй матч пройдет в Рудном в пятницу, 7 апреля.

В других четвертьфинальных противостояниях хозяева также проиграли в первых матчах: «Астана» - «Кайрат» - 4:10, «Рахмет» - «Атырау» - 3:4, «Байтерек» - «Актобе» - 1:6.