После более чем двухмесячного перерыва матчи чемпионата Казахстана по баскетболу среди команд Национальной лиги прошли в столице республики, которую представляет в этом турнире БК «Астана». Соперником действующего чемпиона стал костанайский клуб «Тобол», для которого эта двухматчевая серия стала предпоследней в рамках регулярного чемпионата.

Форвард «Тобола» Аскар Ахметжан (слева) против защитника «Астаны» Рустама Мурзагалиева / Фото nbf.kz

А вообще для «Астаны» и «Тобола» это было уже третьим противостоянием. В двух предыдущих команды одерживали победы на своих площадках - костанайцы дома выиграли у неосновного состава столичного клуба - 102:81 и 90:83, а в Астане хозяева взяли убедительный реванш - 95:45 и 114:56. Перед третьим противостоянием хозяева занимали в турнирной таблице второе место, а гости - третье.

После двух минут стартовой четверти первой встречи «Астана» уступала 5:6, но затем за три минуты совершила 12-очковый рывок - 17:6, напомнив сопернику, кто является фаворитом матча. После взятого главным тренером «Тобола» Тимуром Султановым тайм-аута гости заиграли результативней, но к первому перерыву все же уступали в счете десять очков - 26:16.

Во второй четверти, включившей в себя еще один рывок хозяев и тайм-аут гостей, «Тобол» также набрал на десять очков меньше, и на большой перерыв команды ушли при счете 44:24 в пользу «Астаны».

Третий игровой отрезок стал для костанайских баскетболистов самым малорезультативным. Не получилось настроить своих игроков у наставника «Тобола» и в очередном взятом им тайм-ауте, и гости набрали за четверть всего семь очков, из которых лишь три - с игры. А отрыв перед заключительной десятиминуткой тем временем составил уже 37 очков - 68:31.

Четвертая четверть прошла под знаком превосходства подопечных Тимура Султанова, которые сумели выиграть этот игровой отрезок. Но преимущество в счете в нем составило всего четыре очка, и «Астана» одержала более чем уверенную победу - 84:51 (26:16, 18:8, 24:7, 16:20).

В этом матче ставший самым результативным в «Тоболе» Антон Быков записал на свой счет дабл-дабл, набрав 13 очков и совершив 12 подборов. Вторым по результативности был капитан костанайцев Шаим Куанов - 11 очков. Даниил Посашков набрал 10 очков, Рустам Валиев и Адильбек Битенов - по 6, Темирлан Капаков - 4 и Павел Ильин - 1.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Первые шесть минут второй встречи хозяева никак не смогли справиться с активными действиями костанайских баскетболистов, уступая в счете десять очков - 9:19. И уже наставник столичного клуба Олег Киселев в такой ситуации дважды вынужден был брать тайм-аут, что сказалось в итоге на результативности столичного клуба, сумевшего к концу первой четверти выйти-таки в лидеры - 26:21.

Однако в начале второй четверти «Тоболу» удалось сравнять счет - 31:31, но вот выйти в лидеры до большого перерыва гостям, с минимальным перевесом выигравшим второй игровой отрезок, так и не удалось - 47:43.

Стартовые три минуты третьей четверти получились у костанайцев «сухими», в то время как соперник нарастил свое преимущество до двузначного числа - 54:43. Но перед заключительной десятиминуткой отрыв «Астаны» немного уменьшился - 66:57.

Правда, еще до экватора последней четверти отрыв хозяев вновь стал двузначным - 74:59, а финальная сирена зафиксировала еще одну победу «Астаны» - 88:71 (26:21, 21:22, 19:14, 22:14).

Очередной дабл-дабл записал на свой счет по итогам этой встречи Антон Быков, набравший 19 очков и сделавший 13 подборов. Столько же очков и на счету Шаима Куанова. Даниил Посашков набрал в матче 15 очков, Павел Ильин - 6, Аскар Ахметжан и Адильбек Битенов - по 5 и Рустам Валиев - 2.

Антон Быков (№11) и Адильбек Битенов (№18) прессингуют защитника «Астаны» Александра Оразбекова / Фото nbf.kz

Благодаря этим двум победам «Астана» по проценту одержанных побед (68,75%) вышла на первую строчку в турнирной таблице, опередив «Барсов Атырау» (66,67%). «Тобол» остался на третьем месте. Заключительную серию регулярного чемпионата костанайский клуб проведет 11 и 12 апреля в Актобе с местным одноименным клубом.