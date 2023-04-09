Когда именно? В СССР или сейчас? Этот вопрос сам собой включает и такой: «А когда лучше изучались иностранные языки?

Не я такие вопросы выдумал. Они гуляют в Интернете. А ведь, по сути, эти и подобные им вопросы не точны. Ведь то, как изучают нечто, включая и языки, определяется, прежде всего, востребованностью. Если смести словесную пыль и пустышки псевдопафоса, то будет очевидно, что язык решает три задачи. Любой язык – это средство общения, путь в определенную профессию и возможности информационно-духовного роста. Может быть, и нечто статусное. Но это уже вторично.

Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано (но именно дворянская, а не Россия масс). В СССР же в разное время и в разных ситуациях было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался. Все определялось востребованностью: поскольку живые встречи с иностранцами были ограничены не только формально, но и самой реальностью, постольку и своего языка было достаточно. Специалисты же подчас могли легче разбираться в письменном языке (работали с текстами), нежели отрабатывать навыки языка-общения.

В то же время в СССР отчасти сохранилась и отчасти сложилась мощная школа переводов: множество самых разнообразных произведений оказалось переведенными, прежде всего, на русский язык. Таким образом для народов Советского Союза русский язык де-факто становился мостом в мировую культуру. С другой же стороны обилие переводов объективно снижало потребность в освоении иностранных языков у значительных масс советских людей.

Более того, русский язык стал своего рода ракетой-носителем, которая выносила на общесоюзную, а то и на мировую орбиту заметные произведения разных народов. Имена Чингиза Айтматов, Кайсына Кулиева, Олжаса Сулейменова и многих иных были на слуху у миллионов.

Иными словами изучаемость языков, ее степень и глубину невозможно всерьез осмысливать вне исторического контекста.

А как обстоит дело сейчас? Что мы приобрели и что потеряли? Насколько расширились или сузились возможности ознакомления с шедеврами мировой культуры и заметными явлениями в культурах национальных?

На первый взгляд, мы стали беднее - уже потому, что просто читают сегодня меньше. Но проблема слишком объемна, чтобы судить о ней с маху. Было бы очень полезно увидеть круглый стол с привлечением русскоязычных и казахскоязычных специалистов, а также преподавателей иностранных языков, которые не голословно рассуждали бы об этом.