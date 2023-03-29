28-летнего жителя областного центра сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина планировал оставить закладку с “синтетикой” в одном из многоквартирных домов, сообщает Polisia.kz.

– При проведении обыска у него было обнаружено 119,46 граммов наркотического психотропного вещества а-PVP, что составляет особо крупный вес, – отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай БАЙБУСУНОВ.

Второй 39-летний подозреваемый был задержан полицейскими на трассе Костанай–Аулиеколь–Сурган. В машине обнаружили гашиш весом более 2 кг и столько же марихуаны. Наркотики находились в рюкзаке.

– В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что подозреваемый приобрел наркотики в южном регионе страны. В дальнейшем он планировал их сбыть на территории Костанайской области, – уточнил Байбусунов.

Подозреваемые водворены в ИВС, начато досудебное расследование по статье 297 ч. 3 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.