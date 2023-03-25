Цитирую Серікжан Есенғосұлы: “Что касается представителей гражданского общества, то я искренне рад за Ермурата Бапи и Абзала Куспана. По крайней мере, я надеюсь, что я смогу до них дозвониться и попросить поднять тот или иной вопрос в стенах мажилиса. Хотя если бы победили их оппоненты Инга Иманбай и Лукпан Ахмедьяров, я был бы тоже не против. Надеюсь их увидеть в следующем составе мажилиса, они оба достойные граждане. Достойно повел себя и Кайрат Нуркадилов, который уступил дорогу Рыспеку Сарсенбаю по одномандатному округу в Алматинской области. Это пример для подражания другим активистам, которые в запале предвыборной борьбы обвиняли других в провластности. Что делать в этих условиях оппозиции? Если честно, то не могу ответить. У нас таки нет оппозиционной партии, которая могла бы сплотить. Возможно, стоит подумать о создании гражданского правительства, в рядах которых собрать лидеров, которые смогут взять ответственность за будущее страны”.

Конец цитаты.

За бортом остаются наиболее грамотные специалисты, не желающие ассоциировать себя ни с популистскими лозунгами, ни с пролетарско-люмпенским классом

Где находится то слабое место, или в каком месте происходит разрыв, не позволяющий разрозненным звеньям протестных сил объединиться в единый оппозиционный фронт?

У каждого из указанных выше лиц (назовем их лидерами общественного мнения) есть много сторонников на ФБ, постоянно лайкающих под их постами. Вопрос – могут ли эти лидеры общественного мнения сформировать из этих своих сторонников свое (пока групповое) теневое правительство (исполнительную или, как минимум, теневую законодательную ветвь)? Вы можете сказать: "Да, могут!" Тогда мой следующий вопрос: "Почему они этого не делают?"

Почему они идут во власть (на выборы) по одномандатному округу, а не по партийному списку? Вы скажете: у них нет партии! Тогда следующий резонный вопрос: почему они не создадут свою партию? Вы скажете: слишком высокий порог (20 или 40 тысяч потенциальных членов)! Но как вы собираетесь победить власть, если для победы на выборах нужно заручиться поддержкой или перетянуть на свою сторону 6,5 (шесть с половиной) миллионов голосующих граждан страны?

Это вопрос всем! Не торопитесь на него ответить! Подумайте!

Итак, отвечая на вопрос, могут ли эти лидеры общественного мнения сформировать из этих своих сторонников свое (пока групповое) теневое правительство (исполнительную или, как минимум, теневую законодательную ветвь?), я говорю “Нет, не могут!"

Почему?

Первое. Лайкающие лица – это не всегда образованные индивидуумы. Это, как правило, представители деклассированных неимущих слоев населения, обманутых нашей властью, клюнувших на популистские лозунги и критику власть имущих.

Второе. Наши лидеры общественного мнения, опираясь на представителей так называемого глубинного казахского народа, выстроили свою популярность исключительно на критике власть имущих.

Комбинация этих двух факторов недостаточна для объединения всего спектра протестных сил. За бортом или вне охвата данной формулы остаются наиболее грамотные специалисты (именно специалисты: юристы, экономисты, финансисты, инженеры, технологи, производственники и т. д., а не политологи), не желающие ассоциировать себя ни с популистскими лозунгами, ни с пролетарско-люмпенским классом (я уже не говорю о национальных, языковых, религиозных, идеологических и иных противоречиях, по которым имеется существенный разлом в нашей общественной среде). 23% проголосовавших в Алматы – яркое тому доказательство! 77%, в том числе и я, просто проигнорировали бесполезную околооппозиционную возню!

Вы, скорее всего, не согласитесь с моими аргументами, но реальность подтверждает мою правоту – наши так называемые лидеры ринулись во власть (на выборы) в одиночку, в рассыпную, а не со своей группой и не в связке между собой (как я понимаю, в некоторых округах наши активисты противостояли друг другу).

Теперь главный вопрос!

Почему наши так называемые лидеры общественного мнения не объединились друг с другом? Почему они не попытались и не пытаются сформировать свое теневое правительство или теневую законодательную власть (из числа лидеров общественного мнения), тем самым способствуя объединению своих сторонников?

Можно долго спекулировать на эту тему, но мое мнение следующее. Быть лидером, выстроившим свою популярность на критике власть имущих, и быть лидером среди профессионалов с хорошим образованием, способных разработать проект конституционально-институциональных преобразований, подготавливающих основу для глубоких экономических реформ, это две совершенно разные вещи!

И, конечно же, я не исключаю, что на оппозиционном поле очень активно работают засланные казачки, реализующие план развала оппозиционного движения, опирающийся не на состязательность групповых программ, а на состязательность индивидуумов.

Итак, разбивка на группы и формирование групповых программ с последующим голосованием (всем миром) за лучшую групповую программу – это путь к объединению!

Состязательность индивидуумов за место в парламенте – это осознанный (неосознанный) шаг, направленный на развал оппозиционного движения.

P.S. У нас уже были оппозиционеры-одиночки в парламенте (Зауреш Баталова, Толен Тохтасынов, Серикболсын Абдильдин….) , но они ничего не смогли решить! Арифметическое большинство нужно создавать здесь и сейчасЮ до прихода в парламент, организуя проведение своих внутренних выборов и подключая к этим выборам все протестное сообщество, все население страны! Надеяться на то, что одиночки смогут изменить количественное соотношение в стенах парламента, это верх популизма и безрассудства.

Автор живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Тулеухан Искаков в Facebook