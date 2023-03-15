Ярмарка, в которой примут участи сельхозтоваропроизводители городов и районов, пройдет уже в эту субботу, 18 марта, сообщает служба IKomek в Instagram.

Фото из архива "НГ"

Это уже вторая ярмарка за эту весну, а также за год. Предыдущая прошла 4 марта, перед Международным женским днем.

Место проведения ярмарки прежнее: проспект Аль-Фараби, (Сити-центр). Начало работы ярмарки в 09:00.