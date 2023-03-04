Ярмарка прошла сегодня, 4 марта, в преддверии праздничных выходных в Сити-Центре. С самого утра очереди выстроились за овощами, мясом, яйцами.

Десяток яиц птицефабрик "Север Птица", а также “Жас-Канат 2006” категории C1 можно было купить по 400 тенге, что на 90 тенге выше, чем на предыдущей ярмарке.

Привычной была очередь за овощами. КХ “Брихачев”, “Бекирова”, “Тэрра” и “Садовод” привезли около 30 тонн продукции. Цена картофеля варьировалась от 100 до 140 тенге/кг. Свекла стоила от 150 до 180. А морковь можно было купить за 90, 140 и 145 тенге/кг.

Снизилась цена на подсолнечное масло. На прошлой ярмарке масло марки “Федоровский дар” объемом 5 л продавали за 3600 тенге, сегодня этот товар можно купить за 3500 тенге. Такую же цену просили за “Шедевр” объемом 5 л.

По традиции большая очередь, которая занимала почти четверть площади, выстроилась за продукцией бройлерной птицефабрики “Жас Канат”. Бройлерных цыплят фабрика продавала по 950 тенге/кг. К слову, на мясо цены остались прежними. Говядину можно было приобрести за 2200 тенге/кг, свинину – 1800-2200, конину – 2200.

Приехали на ярмарку ее постоянные участники, которые занимаются производством меда.

- У нас есть своя пасека. Занимаемся мы производством меда уже около 18 лет. Покупателей на ярмарке у нас много, но все зависит от зарплат и пенсий, - рассказал продавец Руслан.

Активно горожане разбирали рыбу из Федоровского, Узункольского и Карасуского районов. Щуку продавали по 1200 тенге/кг, чебака – по 400, карася – по 400.

С ярмарки костанайцы уходили с покупками и довольные.

Фото Людмилы РУДАКОВОЙ