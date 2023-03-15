Ковчег с мощами блаженной старицы Матроны Московской будет доставлен в рамках визита Главы Православной Церкви Казахстана в наш регион. В области мощи святой пробудут три дня, сообщает информационный отдел Костанайской епархии.

Фото из архива "НГ"

- Мощи блаженной старицы прибывают в наш город на короткий срок. Однако все желающие смогут поклониться святыне, исполняя ряд несложных правил. К мощам необходимо подходить благоговейно, спокойно, соблюдая очередь. Если по состоянию здоровья, кому-то будет трудно выстоять, необходимо обратиться к волонтерам в храме, которые обязательно помогут пройти к святыне вне очереди, - отметили в отделе. - Святая старица по сей день помогает своими молитвами тем, кто со смирением и верой обращается к ней за поддержкой, потому к ее святым мощам непрестанно спешат тысячи паломников со всего мира.



20 марта

- В Константино-Еленинском кафедральном соборе г.Костаная (ул. Алтынсарина, 206) с 17:00 до 23:00.

- В 17:00 - Торжественна встреча святыни и Литургия Преждеосвященных Даров возглавит Глава Православной Церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

21 марта

- В Иоанно-Богословсокм кафедральном соборе г.Рудный (Парковая, 55) с 08:30 до 23:00.

- В 08:30 - Торжественна встреча святыни и Литургия, возглавит Глава Православной Церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

22 марта

- В Свято-Никольском храме г.Костаная (ул. Воинов-Интернационалистов, 6, 15 магазин) с 08:30 до 14:30.

- В 08:30 - Торжественна встреча святыни и Литургия, возглавит Глава Православной Церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Напомним, в октября 2022 года в Костанайскую область привозили мощи преподобного Сергия Радонежского.Тогда поклониться мощам святого пришли сотни костанайцев.