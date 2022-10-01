Сегодня, 1 октября, в область прибыл ковчег с мощами великого святого, основателя легендарной Троицкой лавры в городе Сергиев Посад, откуда по инициативе Московского патриарха Кирилла они и были доставлены в Казахстан.

Знаменательное для верующих событие приурочено к 600-летию Сергия Радонежского, который сыграл большую роль в истории православной Руси.

– Земная жизнь и подвиг преподобного Сергия проходили далеко от наших краев, но его имя с самых давних лет почитается на нашей земле, – обратился к прихожанам секретарь Костанайской и Рудненской епархии иеромонах Геннадий (Бурдюжа). – Его имя и память прославляется в тех храмах, которые освещены в честь этого святого. На нашей костанайщине, в Житикаре, тоже есть храм, посвящённый этому преподобному, великому Сергию.

Верующие встретили мощи святого игумена Крестным ходом и пропели Акафист преподобному. После чего иеромонах Геннадий прочитал проповедь, и прихожане церкви смогли прикоснуться и обратится с молитвами к православному святому.

– Великая святыня прибыла к нам в Костанай. Это важно событие, потому что каждая святыня, каждый святой очень важны, – поделилась своими впечатлениями с «НГ» жительница Костаная Светлана АКЗАМОВА.

Это важное для православных верующих событие разделили люди разного возраста, и каждый из них пришел со своими молитвами.

– Я попрошу о здоровье и чтобы был мир на земле, – рассказала нам о сокровенном бабушка Людмила.

К слову, ковчег с мощами Сергия Радонежского прибыл в Костанай из Астаны, и пробудет в нашей области до 3 октября включительно. Затем направится в Кокшетау.

Прихожане области смогут поклониться святым мощам:

1 октября с 14:00 до 20:00 в Соборе Иоанна Богослова (Рудный, ул. Парковая, 55).

2 октября с 09:00 до 23:00 в Константино-Еленинском кафедральном соборе (Костанай).

3 октября с 09:00 до 14:30 в храме Святого Николая (Костанай, ул. Воинов интернационалистов, 8)

Подробная информация в инстаграм-профиле Костанайской Епархии.

Фото Сауле КУАНБЕК