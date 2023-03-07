Сделать это планируют для повышения качества обучения, передает Informburo.kz.

Пройти обучение для получения водительских прав в Казахстане можно будет только очно. Поправки в приказ МВД об утверждении соответствующих правил выложили на публичное обсуждение до 24 марта.

В документе сказано, что в целях повышения качества обучения его дистанционные формы, включая онлайн-занятия, отменят.

"Теоретические занятия по каждому предмету планируются не более двух часов в день, практические – шесть часов. В течение дня с одним обучаемым допускается отрабатывать не более одного часа на автотренажёре и не более двух часов на учебном автомобиле, за исключением упражнения "Вождение в колонне" и упражнений на перевозку грузов, которые отрабатываются в течение четырёх часов", – говорится в новой редакции правил.

При сдаче экзаменов на водительские права введут правила, практически как на ЕНТ – нельзя будет разговаривать с другими экзаменуемыми, использовать информацию на любых носителях, покидать экзаменационный зал и заносить в него принимающие-передающие электронные устройства. Будут использоваться глушители сигналов и видеонаблюдение.

Для приёма практического экзамена разрешат использование транспортных средств учебных организаций.