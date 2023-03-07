Более 600 миллионов тенге выручили за спиленный сгоревший лес в Аманкарагае Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В сентябре прошлого года в Костанайской области сгорело 32 393,7 гектара леса. После оценки ущерба лесхозы приступили к вырубке деревьев на площади горения. Было убрано около восьми процентов от общей площади уничтоженного огнем леса. По рыночной цене лес продают как физическим лицам, так и предпринимателям. По официальным данным, на сегодня прибыль от продажи сгоревших деревьев составила 676 миллионов 927 тысяч тенге.

"Из этой суммы мы будем оплачивать 40 процентов попенной платы (средства, поступающие в госбюджет от лесозаготовителей - прим.). 30 процентов пойдет на ГСМ, заработную плату и прочие расходы. Чистый доход учреждений лесного хозяйства составляет около 30 процентов.

Прибыль от реализации лесопродукции будет направлена на восстановление лесных площадей после пожара и улучшение материально-технического обеспечения лесхозов. Если оперативно уберем сгоревший лес, мы получим максимальный процент деловой древесины, будут сохранены ее технические свойства. Второй момент - это сохранение зеленого леса, так как оставшаяся гарь в пожароопасном плане представляет угрозу", - сообщила руководитель отдела лесного хозяйства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Кымбат Чайпарова.

Отмечается, что пострадавшие в результате пожаров деревья вырубаются и направляются на юг страны. После установления благоприятных погодных условий будут продолжены работы по отводу лесосек.

Напомним, в Костанайской области огонь уничтожил большую часть лесного фонда в Аулиекольском районе. Сгорело дотла около ста домов в нескольких селах. Травмы, ожоги и отравления получили 12 человек. Погиб один человек. В регионе была объявлена ЧС местного масштаба.