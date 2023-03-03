Грабитель в маске ворвался в магазин в Костанайской области
3 марта 2023, 14:43 | Криминал
Грабеж произошел 2 марта. Мужчина в маске зашел в магазин в поселке Качар и похитил 30 тысяч тенге. В управление полиции города Рудного сообщение о грабеже поступило от продавщицы.
- На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Задержан 52-летний подозреваемый, похищенные деньги изъяты, - сообщает пресс-служба МВД. - Ранее мужчина был осужден за хранение наркотиков.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 191 (грабеж).
Последние новости
03.03.23 13:36 Расследование причины смерти в больнице 3-летнего мальчика прокомментировали в ДП Костанайской области
03.03.23 12:12 Нехватка бетона и сетка вместо арматуры - Какие отклонения от проекта по ремонту плотины в Костанайской области увидел эксперт?
03.03.23 11:57 Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае начнет работать в трехфазном режиме с лета 2023 года
03.03.23 10:01 В Мендыкаринском районе в сельской школе - тесно, а ФАП - холодно. На какие проблемы жалуются акиму Костанайской области сельчане?
02.03.23 21:10 "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов обязал предпринимателей развивать села
02.03.23 17:08 Главные водохранилища Костанайской области опустели на 60%
02.03.23 16:10 Поночка - артистичная звезда «Ералаша» - В приюте ОФ «Сердце чистейшей породы» ждет друга обаятельная и привлекательная собака
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.