Грабеж произошел 2 марта. Мужчина в маске зашел в магазин в поселке Качар и похитил 30 тысяч тенге. В управление полиции города Рудного сообщение о грабеже поступило от продавщицы.

- На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Задержан 52-летний подозреваемый, похищенные деньги изъяты, - сообщает пресс-служба МВД. - Ранее мужчина был осужден за хранение наркотиков.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 191 (грабеж).