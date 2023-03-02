В Джангельдинском районе есть несколько мест, которые определены для падения отделяющихся частей ракеты-носителя. Местные жители переживают, что такая практика может навредить окружающей среде. Об этом сегодня, 2 марта, спросили руководителя департамента экологии по Костанайской области Талгата САБИЕВА. В частности поинтересовались, как организована работа по охране окружающей среды и насколько это опасно?

- Каждый год мне этот вопрос задают, каждый раз я на него отвечаю, - ответил Сабиев. - Эти районы падения ступеней ракеты определены нашим государством. Хочется сказать жителям Джангельдинского района, в частности - села Акколь, которые находятся недалеко от этих мест. Департамент экологии постоянно проводит мониторинг качества атмосферного воздуха, почвы и водных объектов, которые есть в этом и близлежащих районах. До запуска ракет и после запуска.

Сотрудники департамента экологии участвуют в работе комиссии, которая изучает места падения первых ступеней ракеты-носителя "Союз".

- Эти ракеты-носители работают на керосине и кислороде, - отметил Сабиев. - Гептила, который применяется при запуске ракета-носителей "Протон-М", там нет. В нашей области запуски "Протона" не предусмотрены. Кроме экологов нашего департамента, мониторинг проводят специалисты АО "Гарыш-сапары" и "Роскосмоса", которые также делают анализы. Помимо того, что до и после запуска отбираются пробы, департамент экологии проводит свой ежегодный мониторинг этих районов. Я сам выезжал на эти запуски ракет. Видел, как работают службы по нахождению, сбору и утилизации частей ракет. В 2022 году один такой запуск был, примерно 15 августа. Мы выезжали, работали. По результатам работы наших лабораторий во всех пробах превышения не было. Таким образом, экологическая ситуация после падения ступеней ракет-носителей ничем не отличается от ситуации до их запуска.

Фото Георгия ГОВОРОВА