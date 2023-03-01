По прогнозам синоптиков, в четверг, 2 марта, ночью на большей части территории области ожидается снег, на юге осадки в виде снега с дождём. Днём на востоке и юге осадки будут сопровождаться низовой метелью. Кроме того, на юге движение автотранспорта осложнят туман и гололёд. В пятницу и субботу, 3-4 марта, на севере и востоке области будет снегопад с низовой метелью, гололёд. На юге области вновь туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг прогнозируют снег, низовая метель, гололёд. В пятницу будет переменная облачность без осадков. В субботу в областной центр вернется снег с низовой метелью.

- В четверг ночью термометры покажут 5-10, на северо-западе 13, на юге 2 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днем будет -2...-7, на юге +2°С. В пятницу ночью термометры покажут 10-15, на юго-востоке 7 градусов мороза. Днем прогнозируем 5-10 градусов ниже нуля. В субботу ночью будет -7...-12°С, днём 0...-5°С

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -7...-9°С, днём -5...-7°С. В пятницу: ночью -13...-15°С, днём -8...-10°С. В субботу: ночью -8...-10°С, днём -2...-4°С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 15-20 м/с. На юго-востоке области в четверг прогнозируются порывы до 23 м/с, а в пятницу и субботу периодические усиления до 23-28 м/с.