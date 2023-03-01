Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области
1 марта 2023, 09:28 | Общество
В первый день весны, 1 марта, на севере и востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области сохраняются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с. В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-службе ДЧС региона.
В Костанае сегодня днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы до 15-20 м/с.
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