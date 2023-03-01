В первый день весны, 1 марта, на севере и востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области сохраняются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с. В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-службе ДЧС региона.

В Костанае сегодня днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы до 15-20 м/с.