Курсы повышения квалификации для 40 ветврачей со всей области провели в корпусе ветеринарного факультета КРУ им. Байтурсынова. Организаторы - управление ветеринарии, ветклиника "Догма" и кафедра ветеринарной медицины университета.

Хирург Айгуль Ташетова (справа) и ассистент Александра Щуплецова проводят мастер-класс по стерилизации собаки

Цель - научить ветврачей стерилизовать и кастрировать собак и кошек, так как в сельской местности эти специалисты в основном занимаются кастрацией сельскохозяйственных животных.

- Данное мероприятие проходит в рамках реализации Закона РК «Об ответственном обращении с животными», - пояснила заместитель руководителя управления ветеринарии Айнагуль КУШУБЕНОВА. - Мы тесно сотрудничаем с сельскохозяйственным институтом им. Двуреченского (отделение КРУ) и, в частности, с кафедрой ветеринарной медицины. Такие курсы у нас проходят на постоянной основе. Необходимо, чтобы наши ветврачи могли оперировать именно мелких домашних животных. Думаю, для них это не составит труда, ведь у них есть базовые навыки выполнения таких операций. Также некоторые ветеринары, в основном из городов, имеют опыт работы с собаками и кошками.

Обучаться на курсах приехали более 40 ветврачей из городов и районов Костанайской области

Курсы состояли из двух частей: лекций и мастер-класса.

- Кастрация – это хирургическое удаление половых желез. При этом животные не проявляют половое поведение, становятся спокойными, более управляемыми, - пояснила слушателям доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины КРУ Александра ТЕГЗА. - А при стерилизации половая система сохраняется. То есть, животные могут проявлять половое поведение, сохраняют рефлексы, но не способны давать потомство, потому,что перекрыт проход для половых клеток. Стерилизация может быть без проведения операции, например, химическая, гормональная. В итоге, независимо от метода, мы приходим к основной цели - исключаем дальнейшее размножение бродячих животных.

Мастер-класс провели в офлайн- и онлайн-форматах: места в операционной было очень мало, а ветеринаров много. Половина наблюдала за операцией воочию, вторая по видеосвязи, затем они поменялись. В операционной, которую здесь арендует ветклиника «Догма», было две собаки - провели орхиэктомию (удаление яичек у кобеля) и овариогистерэктомию (полное удаление репродуктивных органов у самки).

- У суки мы удаляли яичники и матку - это предотвращает дальнейшую половую охоту и предостерегает от нежелательной беременности, - пояснила хирург Айгуль ТАШЕТОВА. - На курсах мы подкрепляли навыки, которые ветврачи уже имеют. Мы показывали наши методы работы - как это делать проще и быстрее.

Чернуля после стерилизации. Собака живет на подворье в университете

Айгуль работает хирургом 2 года. До этого обучалась на ветеринара в КРУ и проходила практику в этой же операционной.

- Сейчас вполне реально получить необходимый опыт для работы уже во время учебы, - отмечает она. - Когда я училась, преподаватели так же старались всегда нас вывозить в ветклиники. В этом году преподаватели активно приводят студентов на практические занятия в нашей ветклинике, в том числе в операционные дни. Думаю, что для человека, у которого есть медицинское образование, и в том числе ветеринарное, достаточно только посмотреть и хотя бы раза два самому провести операцию. Конечно, это будет немного сложно, но все это реально.

- Мы, как представители ветеринарной клиники «Догма», также заинтересованы в том, чтобы количество послеоперационных патологий среди домашних и бродячих животных было низким. Поэтому стараемся обучить ветеринарных врачей современным техникам и методикам проведения хирургических манипуляций, - пояснила «НГ» менеджер ветлиники «Догма» Дарья ШАДРИНА. - Собак для операций предоставил университет совместно с управлением ветеринарии. Они бродячие, сука Чернуля живет на подворье в университете, а кобель Пират - из приюта ОФ «Сердце чистейшей породы». Современная ветеринарная медицина не стоит на месте, мы постоянно обучаем своих специалистов - отправляем в другие города, в Россию, обмениваемся опытом. И со своей стороны готовы им делиться.

Клиника заключила с университетом договор о дуальном обучении.

- Предполагается, что на теоретическую часть студент ходит в университет, а на практической может устроиться к нам, работать официально, а также закрывать практическую часть на производстве, - пояснила Шадрина. - Когда студент выпускается и получает диплом, он уже знает, что хочет, ведь базовые навыки он может получить у нас. Наша задача - популяризировать профессию ветеринара.

В завершение курсов ветеринарные врачи получили сертификаты о повышении квалификации.

- Очень понравились занятия по вопросам анестезии и хирургии, - поделился впечатлениями эпизоотолог ветстанции Костанайского района (г. Тобыл) Жумабек АБДРАХМАНОВ. - Я сам - ветврач с большим опытом, работаю с сельскохозяйственными животными КРС и МРС, лошадьми. Кто-то впервые увидел такие операции, кто-то освежил память, но, думаю, в любом случае они нужны для реализации нового закона. У специалистов и населения сейчас возникает много вопросов по отлову собак, временному содержанию, стерилизации и кастрации, так что эти курсы очень актуальны. Думаю, в перспективе все наладится и все звенья будут работать в этом направлении как положено.

По словам Адрахманова, ветстанция Тобыла готова к реализации нового законопроекта, как только будут разыграны все лоты. Сам Жумабек Байбосынович в 1982 году закончил Костанайский сельскохозяйственный техникум, затем заочно Троицкий ветеринарный институт. Ветеринарным врачом работает более 30 лет. Проделал 8 операций кесаревого сечения коровам, из них 6 удачных.

- В коллективе у нас есть ветврачи которые уже работали с мелкими животными, умеют и стерилизовать, и кастрировать, - сообщил он. - Мне сейчас 66 лет, 4 года уже на пенсии, но тоже работаю, обучаюсь новому. Надо, конечно, и молодых специалистов этому обучать. Лично для меня это больше освежение навыков в памяти. По сравнению с КРС, например, тут все одинаково. Единственное - что, к примеру, по стерилизации самок у собак есть сложные моменты, а кастрация кобелей и быков похожа. Есть разница в анестезии, но если есть основа, базовые знания, то с практикой будет все понятно.

Но есть проблема - молодые ветврачи хотят работать в ветклиниках с собаками и кошками, а сельскохозяйственные животные им не интересны.

- Сейчас приходят на ветстанцию молодые специалисты, особенно после колледжей, немного слабые, - отмечает Абдрахманов. - Потому что, когда мы учились, все хозяйства, производства, совхозы работали, была практика, на всех занятиях изучали терапию и хирургию, практиковались там. Наверное, причина в том, что им негде практиковаться. Но среди них есть и хорошие специалисты. Да, знания слабоваты, но главное, что у них есть желание обучаться. Каждый понедельник на вестанции мы проводим методические занятия, я составляю учебный план и даю им задания - например, рассказать о каком-либо инфекционном заболевании.

Фото Андрея СКИБЫ