Без архитектурно-планировочного задания (АПЗ), выданного местным исполнительным органом, законно строить нельзя. Планы предпринимателей на дальнейшую работу зависли. Эту ситуацию сегодня, 28 февраля, обсудили в региональной палате предпринимателей Костанайской области.

До Нового года АПЗ выдавались без проблем, в том числе тем предпринимателям, которые строили многоэтажки на месте ветхого жилья, частным образом договариваясь об условиях с его владельцами. Но по поводу одного объекта возникла жалоба, которую житель Костаная направил во все заинтересованные госорганы. Итогом стала проверка Комитета по делам строительства и ЖКХ, выводы которой предписывают отделу строительства акимата Костаная выдавать предпринимателям АПЗ только при наличии проекта детальной планировки.

До недавнего времени застройку, особенно точечную, можно было вести, ориентируясь на генеральный план. Исполнительный директор ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА отметила, что функционально генплан и ПДП идентичны. Генеральный план так же содержит данные по зонированию, линии регулирования застройки, концепцию единого архитектурного стиля.

- Проверка выявила у нас нарушение процедурного характера, - прокомментировал ситуацию заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ. - Существует перечень документации для выдачи АПЗ: генплан, ПДП, схема застройки. Все они перечисляются через запятую. Если бы между ними стоял союз «и», слово «или», то не возникло бы двоякого толкования. В отдел строительства акимата комитетом направлено предписание об устранении нарушения. Мы все-таки не согласны с позицией комитета о необходимости ПДП, инициировали судебное разбирательство. Действовать дальше будем в соответствии с решением суда.

Предприниматели же понимают, что разбирательство может затянуться, и со своей стороны просят палату предпринимателей предметно обсудить ситуацию с Комитетом по делам строительства и ЖКХ. Тем более, что проблема стала актуальной для всей республики.

Фото Галины КАТКОВОЙ