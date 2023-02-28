Среди людей, ожидающих открытия трасс - трое детей. 14 человек разместили в двух пунктах обогрева, организованных в с. Октябрьское Карасуского района и с. Аулиеколь Аулиекольского района.

По данным ДЧС, 28 февраля из-за закрытия трасс в Мендыкаринском, Аулиекольском и Карасуском районах скопились 41 легковая машины и 123 грузовых в Октябрьском и Аулиеколе.

- Силами ДЧС совместно с местными исполнительными органами из мест скопления эвакуированы и размещены в двух пунктах обогрева в средние школы с. Октябрьское Карасуского района и с. Аулиеколь Аулиекольского района 14 человек, в том числе 3 ребенка, - рассказали в пресс-службе ДЧС. - Сейчас все еще остаются закрытыми для движения 2 участка дорог республиканского значений и 14 участков автодорог областного значений.

В населенных пунктах Костанайской области организовали дежурство: обустроили 18 временных блок-постов и подготовили 21 пункта обогрева, где можно разместить на ночлег 823 человек.

Напомним, вечером 27 февраля из-за снега с дождем и метели начали закрывать для движения трассы. По сообщению ДЧС этой ночью аварийно-спасательные операции не проводились.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО