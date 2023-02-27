Инцидент произошел в субботу, 25 февраля, на 187 км трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган. Водитель КамАЗа с груженым прицепом ехал из России в Караганду, когда на его полосу выехал автомобиль. Избегая столкновения с встречной машиной, камазист съехал в кювет.

Вернуться на дорогу самостоятельно большегруз не смог. Но в этот день трассу патрулировали полицейские Данияр АСЫЛХАН вместе со своим напарником Азаматом ЕРЕСЕЕВЫМ. Они принялись расчищать снег лопатами. Спасательная операция была организована совместно с дорожными службам.

- Мы увидели большегруз, съехавший в кювет, он был глубоко в снегу. Мы организовали всю необходимую помощь, чтобы помочь водителю, - рассказал Данияр Асылхан.

Вся спасательная операция заняла больше суток. Когда машину вернули на дорогу, водитель КамАЗа Олег Лысых поблагодарил полицейских за оказанную помощь и продолжил путь в Караганду.

Также напарники Данияр Асылхан и Азамат Ересеев помогли вызволить из кювета автомобиль "Тойота Альфард", попавший в ДТП недалеко от п. Койбагора.