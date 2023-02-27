Международный Женский день в Костанае отметят накануне в ДК "Мирас"
Сауле КУАНБЕК
27 февраля 2023, 12:13 | Общество
Праздничная программа "Мерекелеріңізбен арулар" пройдет 7 марта на сцене дома культуры "Мирас". Костанайских женщин поздравят творческие коллективы ДК. Организаторы приглашают всех желающих. Начало концерта - в 17:00.
иллюстративное фото pixabay.com
А днем раньше, 6 марта, в том же зале пройдет концерт с участием руководителей госорганов, общественных деятелей, бизнесменов и спортсменов. Успешные мужчины областного центра поздравят успешных в разных сферах дам.
Кроме этого, в преддверии и в праздничные дни в театрах города представят спектакли, а в "Жастар сарайы" ожидается ряд гастрольных выступлений артистов казахстанской эстрады. Отметим, что это платные программы. Подробную информацию уточняйте в учреждениях культуры.
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