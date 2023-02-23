По данным Костанайского филиала РГП "Казгидромет" завтра, 24 февраля ожидается ухудшение погоды в регионе. В связи с чем с 21:00 23 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Фото Ксении РЕБИК



24 февраля на севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе области - туман. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, на севере, востоке области - порывы до 25 м/с.

В областном центре 24 февраля ожидается ветер юго-западный со скоростью 15-20 м/с