Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области
23 февраля 2023, 17:22 | Общество
По данным Костанайского филиала РГП "Казгидромет" завтра, 24 февраля ожидается ухудшение погоды в регионе. В связи с чем с 21:00 23 февраля объявлено штормовое предупреждение.
Фото Ксении РЕБИК
24 февраля на севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе области - туман. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, на севере, востоке области - порывы до 25 м/с.
В областном центре 24 февраля ожидается ветер юго-западный со скоростью 15-20 м/с
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