Если перенести каникулы на учебные дни, то дети не успеют освоить учебную программу, считают в ведомстве, передает Informburo.kz.

Весенние каникулы для школьников в Казахстане в 2023 году продлятся с 18 по 26 марта, из них четыре дня (18, 19, 25, 26 марта) – выходные, а ещё три (21, 22, 23 марта) – праздничные дни. Таким образом, фактически каникулы для детей составят два дня.

В Министерстве просвещения в ответе на запрос сообщили, что не планируют переносить школьные каникулы на дни, когда нет праздников.

"Перенос каникул в календарные недели без праздничных дней нерационален, так как при этом сократится фактическое количество учебных дней, что приведёт к невыполнению школьной программы", – сообщили в министерстве.

Там напомнили, что продолжительность учебного года в первых классах составляет 35 учебных недель, во 2-11 классах – 36 недель. Продолжительность каникул составляет не менее 115 дней, из них в учебном году – не менее 25 дней.